В субботу воронежские чиновники встанут на лыжи

В мэрии поясняют, что соревнования спартакиады «Готов к труду и обороне» среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных предприятий, организаций и учреждений региона будут проходить в спорткомплексе «Олимпик». Участие в них собирается принять 49 команд, общее количество участников — более 400 человек.

Напомним, как сообщалось ранее, 11 февраля в Воронеже будут проходить мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню зимних видов спорта. Принять участие в них могут все желающие, а ознакомиться с полной программой можно на сайте городской администрации.