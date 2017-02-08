Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
15:45 (мск), источник: Kazinform

МВД РК: Дети не совершали самоубийств из-за игр в Интернете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане не зарегистрировано фактов самоубийства из-за игр в Интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Официально заявляю, что на территории нашей страны фактов самоубийства несовершеннолетних, связанных с суицидальными играми в сети Интернет не зарегистрировано», — написал на своей странице в Фейсбук директор департамента госязыка и информации в Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев.

Он отметил, что распространяемые в мессенджере WhatsApp аудиозаписи звонков, скрины переписок с цифрами жертв и другая информация о виртуальной игре суицидального характера не являются достоверными.

Призываем граждан не полагаться на сведения, получаемые из социальных сетей и других сомнительных источников, а опираться на официальную информацию компетентных органов. Хочу напомнить, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
Алмас Садубаев

Напомним, в ночь на 6 февраля в Караганде 19-летняя студентка колледжа Галина Сибирякова повесилась в ванной комнате на дверной ручке. Дядя девушки был убежден, что племянница состояла в суицидальной подростковой группе «Синий кит», которая провоцирует участников совершить суицид. Незадолго до смерти Галина подстригла волосы и стала плаксивой и замкнутой.

Однако в МВД заверили, что связи с «группами смерти» — это лишь предположения преподавателей и родных погибшей. По факту смерти Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Информация о том, что самоубийство было совершено под влиянием социальных сетей является недостоверной. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь