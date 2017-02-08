МВД РК: Дети не совершали самоубийств из-за игр в Интернете

«Официально заявляю, что на территории нашей страны фактов самоубийства несовершеннолетних, связанных с суицидальными играми в сети Интернет не зарегистрировано», — написал на своей странице в Фейсбук директор департамента госязыка и информации в Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев.

Он отметил, что распространяемые в мессенджере WhatsApp аудиозаписи звонков, скрины переписок с цифрами жертв и другая информация о виртуальной игре суицидального характера не являются достоверными.