МВД РК: Дети не совершали самоубийств из-за игр в Интернете
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане не зарегистрировано фактов самоубийства
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане не зарегистрировано фактов самоубийства
«Официально заявляю, что на территории нашей страны фактов самоубийства несовершеннолетних, связанных с суицидальными играми в сети Интернет не зарегистрировано», — написал на своей странице в Фейсбук директор департамента госязыка и информации в Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев.
Он отметил, что распространяемые в мессенджере WhatsApp аудиозаписи звонков, скрины переписок с цифрами жертв и другая информация о виртуальной игре суицидального характера не являются достоверными.
Призываем граждан не полагаться на сведения, получаемые из социальных сетей и других сомнительных источников, а опираться на официальную информацию компетентных органов. Хочу напомнить, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Караганде 19-летняя студентка колледжа Галина Сибирякова повесилась в ванной комнате на дверной ручке. Дядя девушки был убежден, что племянница состояла в суицидальной подростковой группе «Синий кит», которая провоцирует участников совершить суицид. Незадолго до смерти Галина подстригла волосы и стала плаксивой и замкнутой.
Однако в МВД заверили, что связи с «группами смерти» — это лишь предположения преподавателей и родных погибшей. По факту смерти Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Информация о том, что самоубийство было совершено под влиянием социальных сетей является недостоверной. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия.