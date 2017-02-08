Принята программа по реализации посланий президента и губернатора

В среду, 8 февраля, принята программа действий правительства Самарской области на 2017 год по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ и послания губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе, сообщает региональное правительство.

Программа включает в себя 11 разделов и содержит 179 мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности экономики, развитие строительного комплекса и жилищно-коммунальной сферы, благоустройство территорий, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, аграрного сектора и социальной инфраструктуры сельских территорий, улучшение экологической ситуации, развитие системы образования, сферы здравоохранения, спорта, улучшение демографической ситуации и совершенствование социальной поддержки населения, развитие сферы культуры и туризма, повышение эффективности государственного управления и сбалансированности областного бюджета.

В документе определены ответственные исполнители и сроки выполнения каждого мероприятия. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой действий, будет осуществляться в размерах и порядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие расходные обязательства.

Первый раздел программы, направленный на повышение конкурентоспособности экономики, предусматривает мероприятия по поддержке стратегически важных для региона предприятий нефтедобычи, химии и нефтехимии, автомобилестроения, аэрокосмической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Так, например, с целью улучшения ситуация в моногороде Тольятти запланированы мероприятия по созданию российского национального инжинирингового центра «Четвертое рождение Тольятти» и привлечению инвесторов на территорию опережающего социально-экономического развития «Тольятти». Будет оказываться содействие реализации инвестпроекта по созданию центра корпоративных решений Сбербанка России на территории Тольятти. Важным мероприятием федерального значения станет реализация Плана по подготовке и празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Также предусмотрен комплекс мер по развитию малого и среднего бизнеса.

В рамках раздела «Развитие строительного комплекса и жилищно-коммунальной сферы, благоустройство территорий» продолжится реализация мероприятий по достижению плановых показателей по вводу жилья, обеспечению жильем отдельных категорий граждан и решению проблем «обманутых» дольщиков. С целью улучшения деловой среды планируется завершить разработку документов, регламентирующих процедуры получения разрешения на строительство, а также разработать проект программы по снижению стоимости технологического присоединения к инженерным сетям.

Будет рассмотрена возможность включения дополнительных объектов по газификации населенных пунктов в реализуемую программу развития газоснабжения и газификации региона. Существенное внимание будет уделено решению задач по приведению жилого фонда в нормативное состояние и благоустройству территорий муниципальных образований.

Третий раздел направлен на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Предстоит организовать реализацию на территории региона федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», нарастить объемы строительства и ремонта автомобильных дорог, повысить качество дорожных работ. Запланирована корректировка проекта строительства Фрунзенского моста, чтобы предусмотреть строительство транспортных эстакад и съездов для распределения транспортных потоков с мостового перехода. Будут подготовлены предложения по началу строительства мостового перехода через реку Сок в Красноглинском районе. Завершится разработка проектной документации по строительству речного вокзала в Самаре. Также предусмотрена реализация проекта по проектированию и строительству в областной столице автовокзала на условиях государственно-частного партнерства. Продолжатся работы по реконструкции Заводского шоссе, строительству автомагистрали Центральная, приведению в нормативное состояние трамвайных путей и строительству новой ветки трамвая от улицы Ташкентской до стадиона.

В рамках раздела «Развитие аграрного сектора и социальной инфраструктуры сельских территорий» будут приниматься меры, направленные на повышение плодородия почв и вовлечение в сельхозоборот неиспользуемой пашни, развитие селекции и семеноводства, развитие потребительской кооперации. Продолжится подготовка и реализация крупных инвестпроектов, в том числе по развитию мелиорации, производству пектина, в области молочного скотоводства. Планируется завершить строительство комбикормового завода Сергиевской птицефабрики и определиться с финансовыми источниками для строительства современного комплекса по производству и переработке мяса птицы. Продолжится реализация мероприятий по улучшению условий жизни на селе.

Раздел «Улучшение экологической ситуации» предусматривает реализацию плана основных мероприятий по проведению в Самарской области Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии. Планируется разработать комплекс мер по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, подготовить предложения по созданию службы экологических патрулей и проработать вопрос привлечения жителей региона к решению проблем очистки пригородных лесов и придорожных территорий. Также необходимо принять активное участие в реализации федерального приоритетного проекта «Экология» в части сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги.

Раздел «Развитие системы образования» содержит мероприятия, которые охватывают все ступени образовательного процесса. Продолжится работа по повышению доступности дошкольного образования, строительству школ, повышению качества среднего профессионального образования и поддержке вузов региона. Планируется начать строительство нового комплекса для размещения Самарского регионального центра для одаренных детей, разработать концепцию создания центра инженерного направления для одаренных детей в Тольятти, обеспечить создание детского технопарка в Самаре и Тольятти.

В разделе «Развитие сферы здравоохранения» предусмотрены мероприятия по повышению удовлетворенности населения медицинской помощью, увлечению объема высокотехнологичной медицинской помощи, решению таких социальных проблем, как ВИЧ и наркомания. Большое внимание будет уделено модернизации здравоохранения. Завершится реконструкция поликлиники Самарской областной клинической больницы № 2, продолжится строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену и поликлиники на 1000 посещений в смену в Тольятти, детской поликлиники на 150 посещений в смену Сызранской городской больницы № 1. Планируется завершить капитальный ремонт и подготовить помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования в Самарской городской клинической больнице № 1 имени Пирогова и Самарской областной клинической больнице имени Середавина. В рамках проектов ГЧП будет оказываться содействие в строительстве в Самаре нового кардиохирургического центра, отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии, а также в создании диагностического центра на территории Самарской городской больницы № 10 и центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.

В рамках мероприятий по развитию спорта ключевой акцент будет сделан на подготовке региона к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и реализации соответствующей госпрограммы. Будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в селе Савруха м.р. Похвистневский. Запланировано начало строительства дворца спорта в Самаре, физкультурно-спортивного комплекса в Тольятти (площадка «Певческое поле»), крытых катков в жилом районе «Южный город» и Чапаевске. Продолжится реконструкция стадиона «Труд» в Тольятти, строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в Похвистнево и крытого катка с искусственным льдом в Новокуйбышевске.

Следующий раздел включает мероприятия по улучшению демографической ситуации и совершенствованию социальной поддержки населения. Будут подготовлены предложения по стимулированию рождаемости у молодых женщин в возрасте до 25 лет. Продолжится работа по совершенствованию предоставления мер соцподдержки с учетом строгого соблюдения принципа адресности и нуждаемости, что позволит увеличить размер отдельных видов пособий, назначаемых по адресному принципу. Особое внимание будет уделено реализации мероприятий по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и содействию занятости инвалидов.

В разделе «Развитие сферы культуры и туризма», планируется завершить реконструкцию II пускового комплекса Самарского театра юного зрителя, реставрацию здания бывшего ресторана «Аквариум» для размещения в нем Самарского театра кукол, а также Фабрики-кухни. После завершения проектных работ начнется реконструкция Самарского государственного цирка.

Заключительный раздел направлен на повышение эффективности государственного управления и управления государственными финансами. Он включает в себя мероприятия по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление, увеличению поступлений налоговых платежей и других доходов в областной бюджет.