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17:02 (мск), источник: Publika.md

МВД намерено до 2020 года реформировать войска карабинеров

Войска карабинеров задумали полностью перевести на контрактную основу. МВД уже подготовило проект реформы и предлагает начать ее в текущем году.

Источник: Publika.md

Внедрять преобразования собираются поэтапно до 2020 года.

Реформа рассчитана на три года. С ее завершением отбор и подготовка карабинеров качественно изменятся. А в итоге, уверены в МВД, станет эффективнее обеспечение общественного порядка.

«Цель реформы — придать войскам карабинеров, которые являются полицейской структурой, военный статус. Они станут способны обеспечивать правопорядок по всей стране, проводить антитеррористические операции, обеспечивать профилактику и борьбу с преступностью, а также регистрировать правонарушения», — сообщил замкомандира Войск карабинеров Александр Виеру.

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Сейчас половина карабинеров — срочники. Переход на контрактную службу позволит уделить больше времени профессиональной подготовке, а трудовой контракт станут заключать не менее чем на три года.

«Я работал во многих силовых структурах, но в итоге решил нести службу на родине, именно в Войсках карабинеров. Уверен, работать здесь на постоянной основе захотят многие солдаты-срочники».

Изменится и форма карабинеров. Новые модели уже утвердили в министерстве.

«Надеемся, что с введением новой формы изменится отношение в нам в обществе. Подбирая модель, мы учли опыт карабинеров других стран Европы. За основу взяли форму итальянских и румынских коллег», — сказал первый замкомандира Войск карабинеров Марин Лисы.

«Это форма для спецопераций. На мой взгляд, очень удобная. В ней чувствуешь себя легко и комфортно. Не то, что раньше. Во время массовых беспорядков приходилось работать в галстуках и рубашках».

На содержание карабинеров-срочников ежегодно требуется почти 24 миллиона леев. Контрактникам выплачивают зарплату — около четырех тысяч леев. После перевода на контрактную основу Войска карабинеров будут обходиться бюджету почти в 215 млн леев в год.

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