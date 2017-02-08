Власти Воронежской области наградили победителей конкурса «Кубок инноваций-2016»

Торжественная церемония состоялась в облправительстве в День российской науки в среду, 8 февраля. Победителем «Кубка инноваций-2016» стал ученый из Военно-воздушной академии Олег Карпенко. Он удостоился гранта за проект «Технология мониторинга безопасного состояния силовых элементов конструкций потенциально опасных объектов». Разработку уже используют на воронежском КБХА, в столичном ЦНИИ ВВС и в головных организациях Роскосмоса.

Второе место занял Николай Самоцвет из технологического университета с проектом «Информационная система мониторинга безопасности обгона». Ученый занимался разработкой проекта, являясь резидентом фонда «Сколково». Проект представляет собой интеллектуальную навигационную транспортную систему, которая позволяет проводить анализ дорожной обстановки, прогнозировать безопасность планируемых маневров, в том числе обгона по встречной полосе. Изобретение может быть встроено в любое транспортное средство.

Третье место разделили ученые из ВГУ. Артем Донских представил проект «Поточный экспресс-анализатор элементов зерновых смесей с помощью средств спектрального анализа», который реализуется в тесном сотрудничестве с инвестором проекта и заказчиком продукции ООО «Воронежсельмаш». Дмитрий Минаков занял третье место с проектом «Прибор ранней экспресс-диагностики полости рта».

Лучшим инновационным вузом региона второй год подряд признан ВГУ.

Глава региона отметил, что инновации и способность внедрять новые знания определяют успех как региона, так и страны в целом.

— Важно, что в Воронежской области сохраняется интеллектуальный потенциал. Мы не будем снижать внимание к науке. Наши гранты выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Несмотря на трудности в экономике, мы находим деньги на науку. И будем действовать так и дальше, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Победитель конкурса получил 550 тыс. рублей, грант за второе место составил 400 тыс. рублей, а за два третьих места ученые получили по 250 тыс. рублей. Пять проектов были удостоены поощрительных призов — по 120 тыс. рублей. Для сравнения автор лучшего проекта 2015 года получил 300 тыс. рублей, за второе место выдали 200 тыс. рублей, за два третьих места — по 150 тыс. рублей. Сумма поощрительных грантов составляла 100 тыс. рублей.

Конкурсная комиссия определила победителей по результатам рассмотрения 30 проектов, поданных от восьми высших учебных заведений региона. Каждый из проектов содержит техническую и технологическую новизну, имеет высокий патентоспособный уровень и потенциал для промышленного внедрения, отличается инвестиционной привлекательностью. Авторами проектов могли выступать научные и инженерно-технические сотрудники, а также студенты, бакалавры, магистранты и аспиранты не старше 40 лет.

Ректор Воронежского медуниверситета имени Бурденко Игорь Есауленко на церемонии награждения 8 февраля 2017 года предложил губернатору Алексею Гордееву увеличить возраст участников конкурса до 44 лет. Согласно классификации ВОЗ, эта цифра является границей молодого возраста. Также профессор отметил, что в экспертной комиссии не хватает медика. Глава региона пообещал обдумать инициативы ректора ВГМУ.

За шесть лет проведения конкурса «Кубок инноваций» было рассмотрено более 780 инновационных проектов.