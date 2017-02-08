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18:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Король Саудовской Аравии обещал посетить Россию в теплое время года

Президент Татарстана ответил на вопросы арабских журналистов и рассказал о своем визите в Саудовскую Аравию.

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В завершение своего визита в Саудовскую Аравию Президент Татарстана встретился с арабскими журналистами и рассказал о подробностях своего визита. Больше всего саудовскую прессу интересовали вопросы борьбы с терроризмом. Эта тема звучала и во время встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Его Величество короля, хранителя Двух Святынь, за возможность встретиться с ним. Встреча прошла очень тепло, конструктивно, кончено же, король обозначил главную проблему — это борьба с терроризмом. Он также обозначил вопросы толерантности, чтобы все религии жили в мире и согласии», — рассказал Рустам Минниханов.

Приглашение Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда посетить Россию не осталось без ответа.

«У меня была возможность передать послание Владимира Путина, который желает добра и процветания. Я напомнил о приглашении Путиным короля в Россию, на что он ответил, что обязательно будет, но в теплое время», — отметил Президент Татарстана.

Касаясь итогов переговоров, Рустам Минниханов подчеркнул их дружескую атмосферу и поддержку, которую король оказал инициативам татарстанской делегации.

«Мы обсудили вопросы, связанные с взаимоотношениями между Россией и исламским миром в рамках стратегической группы “Россия — исламский мир”. Король поддерживает все наши инициативы, мы планируем одно из таких заседаний на территории Саудовской Аравии. Мы рассказали о KazanSummit, попросили поддержки, на что тоже получили благословение Его Величества короля», — добавил Рустам Минниханов.

По итогам визита ожидается, что «Казань Саммит» посетят высокие гости.

«С ОИС у нас выстроены добрые отношения, встреча прошла очень открыто, генеральный секретарь дал согласие посетить нашу страну, принять участие в заседании стратегической группы “Россия — исламский мир”, принять участие в работе “Казань Саммита”», — отметил Минниханов.

Отдельно лидер Татарстана рассказал о переговорах, касающихся развития исламских финансов.

«С Исламским банком развития есть понимание. Мы должны находить общие интересы. Торговля, экономика — это связующее звено, которое будет полезно для всех. Поэтому мы удовлетворены нашими встречами, уровнем наших отношений. Очень продуктивная встреча прошла с Исламским банком развития, мы будем готовить специалистов, мы очень заинтересованы в этом процессе», — подчеркнул Президент РТ.

Глава Саудовской Аравии в свою очередь интересовался, как в России борются с терроризмом.

«Этот вопрос был озвучен Его Величеством королем. Борьба с терроризмом — это вопрос не только одной страны, не только какой-то группы, это общая позиция всех стран, которые проповедуют мир и согласие, и это очень важно для стран, которые исповедуют ислам, в том числе и в Российской Федерации. Некоторые политики, некоторые медиаиздания пытаются связать терроризм с исламом. Это совершенно чуждо исламу, и мы должны бороться с этим злом. Здесь однозначна позиция российского руководства, нашего Президента Владимира Путина — бороться с этим злом. Такая же позиция у Его Величества. Что касается нашей страны, как мы к этому относимся, мы также очень внимательно прослеживаем ситуацию, что эти силы под именем “нового ислама” пытаются навязывать превосходство над кем-то, насилие. Это чуждо для нас, и мы, конечно, единым фронтом, всем исламским миром будем противостоять этому чуждому явлению», — ответил Рустам Минниханов на вопрос арабских журналистов об отношении к терроризму.

Спрашивали Президента Татарстана и о сирийской проблеме, в частности, о переговорах в Астане.

«Это большой успех, когда стороны сели за стол переговоров. Здесь очень важна роль Российской Федерации, потому что она хочет посадить всех за стол переговоров. Очень важно, чтобы эту идею поддержали и другие члены коалиции, потому что любая форма других видов урегулирования никогда не даст успехов. Это сигнал, что в Астане люди сели за стол переговоров, мы ждем позитивных последствий», — рассказал Рустам Минниханов.

Кроме того, Президент Татарстана особо подчеркнул дружескую атмосферу визита.

«Встречи прошли тепло, по-братски. И мы искренне благодарны Его Величеству, что мы имели возможность пройти Умру — мечта, которая у нас была, сбылась. Мы очень удовлетворены встречей с королем», — заявил Рустам Минниханов.

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