Рустам Минниханов: Король Саудовской Аравии обещал посетить Россию в теплое время года
Президент Татарстана ответил на вопросы арабских журналистов и рассказал о своем визите в Саудовскую Аравию.
Президент Татарстана ответил на вопросы арабских журналистов и рассказал о своем визите в Саудовскую Аравию.
(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В завершение своего визита в Саудовскую Аравию Президент Татарстана встретился с арабскими журналистами и рассказал о подробностях своего визита. Больше всего саудовскую прессу интересовали вопросы борьбы с терроризмом. Эта тема звучала и во время встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом.
«Прежде всего, я хочу поблагодарить Его Величество короля, хранителя Двух Святынь, за возможность встретиться с ним. Встреча прошла очень тепло, конструктивно, кончено же, король обозначил главную проблему — это борьба с терроризмом. Он также обозначил вопросы толерантности, чтобы все религии жили в мире и согласии», — рассказал Рустам Минниханов.
Приглашение Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда посетить Россию не осталось без ответа.
«У меня была возможность передать послание Владимира Путина, который желает добра и процветания. Я напомнил о приглашении Путиным короля в Россию, на что он ответил, что обязательно будет, но в теплое время», — отметил Президент Татарстана.
Касаясь итогов переговоров, Рустам Минниханов подчеркнул их дружескую атмосферу и поддержку, которую король оказал инициативам татарстанской делегации.
«Мы обсудили вопросы, связанные с взаимоотношениями между Россией и исламским миром в рамках стратегической группы “Россия — исламский мир”. Король поддерживает все наши инициативы, мы планируем одно из таких заседаний на территории Саудовской Аравии. Мы рассказали о KazanSummit, попросили поддержки, на что тоже получили благословение Его Величества короля», — добавил Рустам Минниханов.
По итогам визита ожидается, что «Казань Саммит» посетят высокие гости.
«С ОИС у нас выстроены добрые отношения, встреча прошла очень открыто, генеральный секретарь дал согласие посетить нашу страну, принять участие в заседании стратегической группы “Россия — исламский мир”, принять участие в работе “Казань Саммита”», — отметил Минниханов.
Отдельно лидер Татарстана рассказал о переговорах, касающихся развития исламских финансов.
«С Исламским банком развития есть понимание. Мы должны находить общие интересы. Торговля, экономика — это связующее звено, которое будет полезно для всех. Поэтому мы удовлетворены нашими встречами, уровнем наших отношений. Очень продуктивная встреча прошла с Исламским банком развития, мы будем готовить специалистов, мы очень заинтересованы в этом процессе», — подчеркнул Президент РТ.
Глава Саудовской Аравии в свою очередь интересовался, как в России борются с терроризмом.
«Этот вопрос был озвучен Его Величеством королем. Борьба с терроризмом — это вопрос не только одной страны, не только
Спрашивали Президента Татарстана и о сирийской проблеме, в частности, о переговорах в Астане.
«Это большой успех, когда стороны сели за стол переговоров. Здесь очень важна роль Российской Федерации, потому что она хочет посадить всех за стол переговоров. Очень важно, чтобы эту идею поддержали и другие члены коалиции, потому что любая форма других видов урегулирования никогда не даст успехов. Это сигнал, что в Астане люди сели за стол переговоров, мы ждем позитивных последствий», — рассказал Рустам Минниханов.
Кроме того, Президент Татарстана особо подчеркнул дружескую атмосферу визита.
«Встречи прошли тепло,