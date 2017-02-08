Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Глава Рады прервал выступление депутата из-за русского языка
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Одержимые дьяволом. Настоящая история «салемских ведьм»В 1692 году не произошли события, которые впоследствии прогремели на весь мир
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
9Колесница для королевских похорон
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
18:02 (мск), источник: ТАСС

Новый глава Пермского края сменил вице-премьера краевого правительства

Исполняющей обязанности зампреда правительства — руководителя аппарата правительства региона назначена Елена Лопаева.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников сделал первые кадровые перестановки в краевом правительстве, поставив на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства соратника из департамента экономической политики Москвы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

«С 9 февраля исполняющей обязанности заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края назначена Елена Лопаева. Соответствующее распоряжение сегодня подписал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников», — сообщили в пресс-службе, отметив, что ранее этот пост занимала Елена Абузярова.

Лопаева работала в департаменте экономической политики Москвы с 2013 года. Ранее она занимала различные посты в администрациях Перми и региона. Накануне Решетников заявил журналистам, что лично возглавил правительство региона, а каких либо «кардинальных решений по кадровому составу не будет».

6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин сообщил о намерении досрочно сложить полномочия и не баллотироваться на новый срок. Полномочия Басаргина завершались в мае. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова. Выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп заявил о политизированности судов в США
России предложат добровольно отказаться от ЧМ по биатлону
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МВД опубликовало статистику семейных побоев в России
Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь