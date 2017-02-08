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17:55 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип отправится в Киев 13 февраля

Премьер-министры Молдовы направится с официальным визитом в Киев 13 февраля, по приглашению своего украинского коллеги.

Источник: Publika.md

Павел Филип обсудит с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом — Петром Порошенко эволюцию молдо-украинских отношений. Также они обсудят возможности усилить двустороннее сотрудничество.

Политики также обсудят ряд актуальных вопросов: охрана экосистемы Днестра, укрепление экономических отношений и процесс урегулирования приднестровского конфликта.

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