В Казахстане начали конфисковать машины с киргизскими номерами

Также сообщается, что ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка 306 автомашин с киргизскими госномерами.

Цель проверок: поиск машин, которыми управляют казахстанцы по доверенности. На такие автомобили может быть наложен арест.

Из них все лица, управлявшие данными автомобилями, привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения не востребованы, 7 транспортных средств конфискованы по решению суда в доход государства.

ДГД Алматы напоминает, что в случае выявления нарушения предусматривается постановка транспортного средства на склад временного хранения, а для водителя — административная ответственность. Также со дня вступления в законную силу решения о привлечении к предусмотренной законом ответственности и после разрешения владельцу забрать авто, такие машины подлежат таможенному декларированию с уплатой соответствующих платежей. При этом задержанные автомобили не отдадут пока все необходимые процедуры не будут пройдены.