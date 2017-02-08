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19:42 (мск), источник: Profinance.kz

В Казахстане начали конфисковать машины с киргизскими номерами

Правоохранительные органы начали проводить рейды.

Правоохранительные органы начали проводить рейды, направленные на выявление в Алматы автотранспорта, зарегистрированного в Киргизии, сообщает kursiv.kz.

Цель проверок: поиск машин, которыми управляют казахстанцы по доверенности. На такие автомобили может быть наложен арест.

Также сообщается, что ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка 306 автомашин с киргизскими госномерами.

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Из них все лица, управлявшие данными автомобилями, привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения не востребованы, 7 транспортных средств конфискованы по решению суда в доход государства.

ДГД Алматы напоминает, что в случае выявления нарушения предусматривается постановка транспортного средства на склад временного хранения, а для водителя — административная ответственность. Также со дня вступления в законную силу решения о привлечении к предусмотренной законом ответственности и после разрешения владельцу забрать авто, такие машины подлежат таможенному декларированию с уплатой соответствующих платежей. При этом задержанные автомобили не отдадут пока все необходимые процедуры не будут пройдены.

Напомним, что согласно протоколу об условиях и переходных положениях договора о присоединении Киргизии к ЕАЭС, завезенные на территорию Киргизии и прошедшие таможенное оформление до 1 января 2014 года автомобили признаются товарами ЕАЭС. Эти машины действительно могут временно ввозиться на территорию других стран-участниц союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей. Но управлять ими имеют право только лица, постоянно проживающие в Киргизии.

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