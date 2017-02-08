В соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов. 6—7 февраля из запаса призвано около 1,5 тыс. военнообязанных. 9 февраля части из них предстоит принять Военную присягу.

8 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Из запаса призвано около 1,5 тыс. военнообязанных. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности 7 февраля получил понтонно-мостовой батальон 188-й инженерной бригады. После выполнения комплекса мероприятий батальон совершит марш в назначенный район и приступит к оборудованию переправы через реку Свислочь в интересах подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи на полигоне Осиповичский.

Утром 8 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получила истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.

На проведении мероприятий отражаются погодные условия, в которых предстоит выполнять задачи. Особое внимание обращается на исключение случаев переохлаждения личного состава и обеспечение проверяемых войск зимним топливом.