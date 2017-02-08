Из запаса призвано около 1,5 тыс. военнообязанных
В соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов.
В соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов.
8 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Из запаса призвано около 1,5 тыс. военнообязанных. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
В соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов.
Распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности 7 февраля получил
Утром 8 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получила истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.
На проведении мероприятий отражаются погодные условия, в которых предстоит выполнять задачи. Особое внимание обращается на исключение случаев переохлаждения личного состава и обеспечение проверяемых войск зимним топливом.