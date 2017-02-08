Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Кремль ответил на обвинения в причастности к гибели командира ДНР
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Одержимые дьяволом. Настоящая история «салемских ведьм»В 1692 году не произошли события, которые впоследствии прогремели на весь мир
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Убийца, съевший полицейского, найден мертвым
Женщина начала кормить грудью поросенка (видео)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20:16 (мск), источник: БЕЛТА

Из запаса призвано около 1,5 тыс. военнообязанных

В соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов. 6—7 февраля из запаса призвано около 1,5 тыс. военнообязанных.

8 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Из запаса призвано около 1,5 тыс. военнообязанных. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов. 6—7 февраля из запаса призвано около 1,5 тыс. военнообязанных. 9 февраля части из них предстоит принять Военную присягу.

Читайте также
В центре Минска сел военный вертолет Ми-8

Распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности 7 февраля получил понтонно-мостовой батальон 188-й инженерной бригады. После выполнения комплекса мероприятий батальон совершит марш в назначенный район и приступит к оборудованию переправы через реку Свислочь в интересах подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи на полигоне Осиповичский.

Утром 8 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получила истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.

На проведении мероприятий отражаются погодные условия, в которых предстоит выполнять задачи. Особое внимание обращается на исключение случаев переохлаждения личного состава и обеспечение проверяемых войск зимним топливом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм
Россия не будет добровольно отказываться от ЧМ по биатлону
На химическом заводе в Китае прогремел мощный взрыв
МВД опубликовало статистику семейных побоев в России
Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Неспокойная «Матильда»: ситуация вокруг фильма Алексея Учителя
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь