Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
На круизном лайнере прогремел взрыв
Известная актриса найдена мертвой
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Бабочки из шрамов
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
11:37 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области

Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил начальник финансово-правового управления аппарата Думы Арзамаса Евгений Гусев 8 февраля.

По данным на 17:00 8 февраля (момент окончания подачи заявок на главу МСУ) документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев.

Ранее 14 из 25 депутатов Думы Арзамаса предложили «Единой России» выдвинуть Татьяну Парусову на пост главы Арзамаса. Начальник правового управления Евгений Гусев отметил, что от нее заявки не поступило.

«Татьяна Юрьевна отметила, что пока не намерена выдвигать свою кандидатуру, так как решение о ее выдвижении не было принято партией», — добавил он.

Руководитель Арзамасского политсовета «Единой России» Константин Аргентов, в свою очередь, сообщил НИА «Нижний Новгород», что вопрос о кандидатурах на пост главы МСУ на заседании политсовета 7 февраля не рассматривался.

«Это не входит в наши полномочия. Решение о выдвижении может принять фракция “ЕР” в Гордуме или региональное отделение партии», — рассказал Аргентов.

Экс-руководитель РИК НРО «ЕР» Александр Щелоков, отвечая на вопросы информагентства, отметил, что областное отделение пока воздержится от выдвижения кандидатов в связи с судебным процессом, на котором оспаривается переход Арзамаса на одноглавую систему.

Заседание конкурсной комиссии по избранию главы МСУ назначено на 10 февраля.

Напомним, 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состояться переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.

Напомним также, что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев — в ноябре того же года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира» Супруг Жанны Фриске заменит Бориса Корчевникова, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь