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21:55 (мск), источник: Actualitati.md

Правительство о повышении зарплат педагогам: Они очень много требуют

Повышение заработных плат педагогам в ближайшее время не предвидится. На эти цели пока нет средств.

Источник: Actualitati.md

Встреча состоялась спустя месяц после того, как учителя вышли на протест и потребовали повысить им зарплаты на 50 процентов.

После встречи с представителями правительства, глава Федерации профсоюзов работников образования и науки Думитру Иванов заявил, что пока не удалось прийти к общему знаменателю. В тоже время Иванов выразил неуверенность в том, что педагогам удастся добиться повышения зарплат на 50 процентов.

Вице-премьер по социальным проблемам Георге Брега заявил, что требование учителей будет удовлетворено в зависимости от того, какие средства будут выделены на эти цели.

Они требуют, они много требуют. Вначале посмотрим на источник, а после поговорим. Сейчас ничего не могу сказать. Пока мы только обсуждаем, — заявил Брега.

Напомним, после протеста педагогов перед зданием правительства, была создана специальная комиссия, в которую вошли представители правительства и профсоюзов. Также Минпросвет занялся разработкой новой методологии начисления зарплат педагогам в зависимости от их достижений.

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