Правительство о повышении зарплат педагогам: Они очень много требуют

Встреча состоялась спустя месяц после того, как учителя вышли на протест и потребовали повысить им зарплаты на 50 процентов.

После встречи с представителями правительства, глава Федерации профсоюзов работников образования и науки Думитру Иванов заявил, что пока не удалось прийти к общему знаменателю. В тоже время Иванов выразил неуверенность в том, что педагогам удастся добиться повышения зарплат на 50 процентов.