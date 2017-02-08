Правительство о повышении зарплат педагогам: Они очень много требуют
Повышение заработных плат педагогам в ближайшее время не предвидится. На эти цели пока нет средств.
Повышение заработных плат педагогам в ближайшее время не предвидится. На эти цели пока нет средств.
Встреча состоялась спустя месяц после того, как учителя вышли на протест и потребовали повысить им зарплаты на 50 процентов.
После встречи с представителями правительства, глава Федерации профсоюзов работников образования и науки Думитру Иванов заявил, что пока не удалось прийти к общему знаменателю. В тоже время Иванов выразил неуверенность в том, что педагогам удастся добиться повышения зарплат на 50 процентов.
Они требуют, они много требуют. Вначале посмотрим на источник, а после поговорим. Сейчас ничего не могу сказать. Пока мы только обсуждаем, — заявил Брега.
Напомним, после протеста педагогов перед зданием правительства, была создана специальная комиссия, в которую вошли представители правительства и профсоюзов. Также Минпросвет занялся разработкой новой методологии начисления зарплат педагогам в зависимости от их достижений.