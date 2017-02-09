В Нижегородской области создали организационный комитет по обеспечению и проведению ЧМ-2018

В состав комитета вошли 50 человек, возглавил его губернатор.

Созданный комитет будет помогать «Оргкомитету «Россия-2018» в проведении мероприятий, связанных с соревнованиями, формировать план мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата. Также комитет будет проводить мониторинг выполнения обязательств, принятых на себя стадионами, тренировочными объектами, гостиницами, расположенными в области, в соответствии с соглашениями с FIFA.

Кроме того, в функции комитета войдут организация и координация строительства и реконструкции спортивных и других инфраструктурных объектов, необходимых для проведения соревнований.

Также созданный комитет будет заниматься содействием в привлечении частных инвестиций для проведения мероприятий чемпионата.

Комитет будет заседать не реже одного раза в месяц.