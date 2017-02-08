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22:31 (мск), источник: ТАСС

В ЕС приговор Навальному сочли политически мотивированным

В Европейской службе внешних действий заявили, что решение суда фактически исключает блогера из политического процесса и тем самым ограничивает политический плюрализм в РФ.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Власти ЕС считают вынесенный 8 февраля приговор Алексею Навальному направленным на исключение оппозиционера из политического процесса в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской службы внешних действий.

Нынешнее решение фактически исключает Навального из политического процесса, что ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы о справедливости демократических процессов в РФ.
сообщение Европейской службы внешних действий

Там назвали приговор «попыткой заглушить еще один независимый политический голос в России».

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Хотя традиционно заявления Европейской службы внешних действий делаются от имени ее руководителя — верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, данный текст распространен от имени неназванного пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС.

8 февраля Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу «Кировлеса» и приговорил их, соответственно, к пяти и четырем годам лишения свободы условно. Навального осудили по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение и растрата»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление входит в разряд тяжких.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.

Комментарии
24
Сергей Саморуков
У нас богиня правосудия в Кремле живёт . Ну , сами понимаете чего от этого ждать .
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Сергей Зауглов
Если честно сказать, то меня смущает его слишком молодой возраст и малый управленческий опыт! Но, с другой стороны, избравшись, он может назначить очень сильного премьера. И все в результате будет ОК! Для страны хуже медвепутов однозначно не будет!
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Марк К*****
Оооо, ЕС возмущается, да пусть идёт в лес и там возмущается. Мне вообще чхать на этого Навального, даже если стал бы он кандидатом, уж точно за него бы не голосовал, и жизнь от его призиденства лучше не стала точно. Я помню ещё когда первый раз попал на его сайт, тогда еще ни кто не говорил про него, подумал: "и этот человек борется с коррупцией...?!". А с учётом того, что за эту личность впрягается ЕС, то тогда точно не пророссийский кандидат, так, что пусть Навальный бежит в Лондон и плачется Европейской элите на беспредельное правосудие.
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