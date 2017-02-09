Власти отметили усиление конкуренции в Воронежской области
Департамент экономического развития Воронежской области отметил рост конкуренции на товарных рынках региона и снижение административных барьеров для развития бизнеса.
Департамент экономического развития Воронежской области отметил рост конкуренции на товарных рынках региона и снижение административных барьеров для развития бизнеса.
Результаты мониторинга состояния конкуренции в 2016 году привел руководитель департамента Анатолий Букреев на заседании областного совета по содействию развития конкуренции, сообщил
В исследовании приняли участие более 12 тыс. респондентов во всех районах Воронежской области. В ходе мониторинга власти учли мнение и общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей и потребителей.
Результаты мониторинга продемонстрировали низкую конкуренцию в сфере ЖКХ, в том числе в сегменте управления многоквартирными домами, на рынке социального обслуживания,
Контекст
Воронежская область стала лидером рейтинга российских регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 году. Рейтинг составили Минэкономразвития, Аналитический центр при правительстве РФ, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Федеральная антимонопольная служба. Регион занял первое место благодаря инновационному подходу к внедрению стандарта развития конкуренции, который разработало АСИ. Власти Воронежской области создали свою
Справка РИА «Воронеж»
Стандарт развития конкуренции предлагает органам власти пошаговую инструкцию по реализации конкурентной политики в регионах. Цель стандарта — обеспечить системный подход к развитию конкуренции. Стандарт предполагает создание стимулов для развития малого и среднего бизнеса и ориентацию на потребителя — определение его ожиданий и повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг.