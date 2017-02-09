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09:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти отметили усиление конкуренции в Воронежской области

Департамент экономического развития Воронежской области отметил рост конкуренции на товарных рынках региона и снижение административных барьеров для развития бизнеса.

Результаты мониторинга состояния конкуренции в 2016 году привел руководитель департамента Анатолий Букреев на заседании областного совета по содействию развития конкуренции, сообщил пресс-центр облправительства в среду, 8 февраля.

В исследовании приняли участие более 12 тыс. респондентов во всех районах Воронежской области. В ходе мониторинга власти учли мнение и общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей и потребителей.

Результаты мониторинга продемонстрировали низкую конкуренцию в сфере ЖКХ, в том числе в сегменте управления многоквартирными домами, на рынке социального обслуживания, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, в сфере культуры и общественного питания.

Контекст

Воронежская область стала лидером рейтинга российских регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 году. Рейтинг составили Минэкономразвития, Аналитический центр при правительстве РФ, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Федеральная антимонопольная служба. Регион занял первое место благодаря инновационному подходу к внедрению стандарта развития конкуренции, который разработало АСИ. Власти Воронежской области создали свою нормативно-правовую базу, направленную на совершенствование конкурентной политики, и методические подходы к оценке конкурентной среды, отмечали авторы рейтинга. Подход к реализации стандарта развития конкуренции в регионе положительно оценили эксперты Всемирного банка.

Справка РИА «Воронеж»

Стандарт развития конкуренции предлагает органам власти пошаговую инструкцию по реализации конкурентной политики в регионах. Цель стандарта — обеспечить системный подход к развитию конкуренции. Стандарт предполагает создание стимулов для развития малого и среднего бизнеса и ориентацию на потребителя — определение его ожиданий и повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг.

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