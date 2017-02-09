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00:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Контрабанда в Донбасс доставляется только автотранспортом — Тарута

Народный депутат, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире «ГС» заявил, что для проезда машины с контрабандой даже организовывают совместные обстрелы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Накануне вечером ряд СМИ со ссылкой на слова главы Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина сообщили, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута.

В штабе блокады торговли с так называемыми ДНР и ЛНР эту информацию опровергают и говорят, что и в дальнейшем не пропускают поезда.

Ранее активисты заявляли, что целью блокирования является борьба с контрабандой.

Что на самом деле происходит на Донбассе, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил народный депутат, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

«Они (активисты — ред.) говорят: контрабанда. Контрабанда идет автомобилями. Об этом все знают. И идет совершенно другими местами. Есть серая зона, и в серой зоне договариваются одни и другие, и проходят. Более того, иногда даже делают совместные там обстрелы для того, чтобы под этой крышей обстрелов проезжали машины с контрабандой. И представители ОБСЕ об этом говорят», — заявил народный депутат.

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