Контрабанда в Донбасс доставляется только автотранспортом — Тарута

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Накануне вечером ряд СМИ со ссылкой на слова главы Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина сообщили, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута.

В штабе блокады торговли с так называемыми ДНР и ЛНР эту информацию опровергают и говорят, что и в дальнейшем не пропускают поезда.

Ранее активисты заявляли, что целью блокирования является борьба с контрабандой.

Что на самом деле происходит на Донбассе, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил народный депутат, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

«Они (активисты — ред.) говорят: контрабанда. Контрабанда идет автомобилями. Об этом все знают. И идет совершенно другими местами. Есть серая зона, и в серой зоне договариваются одни и другие, и проходят. Более того, иногда даже делают совместные там обстрелы для того, чтобы под этой крышей обстрелов проезжали машины с контрабандой. И представители ОБСЕ об этом говорят», — заявил народный депутат.