Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Кремль ответил на обвинения в причастности к гибели командира ДНР
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
45-летняя актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой
Убийца, съевший полицейского, найден мертвым
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Горькая правда о гомеопатии
Хлоргексидин вызывает аллергию
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
02:28 (мск), источник: РИА Новости

Конгрессмен от Калифорнии рассказала о «нападении» России на Корею

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс в эфире американского телевидения заявила, что президент США Дональд Трамп сам провоцирует импичмент, поскольку ничего не предпринимает в ответ на наступление России на Корею, сообщает издание Daily Express.

Источник: Reuters

В ходе пресс-конференции конгрессмен сказала, что не призывает действующего президента покинуть свой пост, однако, по ее мнению, «он сам все для этого делает».

В подтверждение своей позиции Уотерс привела следующий аргумент:

«Нас беспокоит тот факт, что Трамп готов броситься в объятья российскому президенту, пока он продолжает атаковать Корею. Я думаю, что Трамп загонит себя в такую ситуацию, когда американскому народу придется задаться вопросом: «Что нам теперь делать?».

Журналисты также отметили, что конгрессмен, судя по всему, забыла название сирийского города Алеппо, поскольку сумела вставить его в свою речь лишь после подсказки одного из помощников.

Ранее Уотерс уже привлекала к себе внимание СМИ. Так, в январе трансляция ее выступления была прервана передачей телеканала RT. Член палаты представителей назвала инцидент «странным и необычным» и предположила, что эфирную сетку могли взломать «российские хакеры».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле ответили на обвинения в причастности России к гибели Гиви
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Полиция Парижа не подтвердила сообщения о «взрыве» в метро
В ЕС раскритиковали декриминализацию семейного насилия в РФ
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь