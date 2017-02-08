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8 февраля, источник: Telegraf.com.ua

Гройсман с Аваковым представили нового руководителя Нацполиции

Владимир Гройсман с Арсеном Аваковым представили МВД нового руководителя Нацполиции.

Источник: Telegraf.com.ua

Глава правительства Владимир Гройсман вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым представил в МВД нового главу Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

«Я глубоко верю в то, что назначение нового руководителя даст возможность получить хороший результат (относительно борьбы с преступностью). Я очень хочу, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Это наша с вами задача», — отметил Гройсман.

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Правительство также назначило Сергея Ярового первым заместителем министра внутренних дел, сообщил Гройсман. Кроме того, Премьер объявил о назначении заместителем министра внутренних дел Вадима Трояна, который временно исполнял обязанности главы Нацполиции. Премьер-министр отметил, что по результатам конкурса, объявленного министром внутренних дел, состоялся публичный отбор кандидатур на должность главы НПУ. Своевременные кадровые решения относительно структуры МВД и Национальной полиции усилят актуальный фронт борьбы с преступностью, уверен Гройсман.

«Все подразделения Национальной полиции, которые отвечают за безопасность и правопорядок, должны быть обеспечены всем необходимым для того, чтобы быть эффективными. Мне бы очень хотелось, чтобы Национальная полиция получала высокую оценку граждан Украины. В такое непростое время сегодня роль Национальной полиции чрезвычайно важна», — подчеркнул он.

Увеличение правительством финансирования работников служб уголовного розыска — это только первые шаги поддержки и обеспечения «тех, кто на передовой борется с преступностью», отметил Премьер-министр. Гройсман также сообщил, что по результатам первого квартала года в Министерстве внутренних дел будет проведена совместная коллегия относительно результатов деятельности в 2016 году и первого квартала 2017 года.

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