Гройсман с Аваковым представили нового руководителя Нацполиции
Владимир Гройсман с Арсеном Аваковым представили МВД нового руководителя Нацполиции.
Владимир Гройсман с Арсеном Аваковым представили МВД нового руководителя Нацполиции.
Глава правительства Владимир Гройсман вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым представил в МВД нового главу Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает
«Я глубоко верю в то, что назначение нового руководителя даст возможность получить хороший результат (относительно борьбы с преступностью). Я очень хочу, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Это наша с вами задача», — отметил Гройсман.
Правительство также назначило Сергея Ярового первым заместителем министра внутренних дел, сообщил Гройсман. Кроме того, Премьер объявил о назначении заместителем министра внутренних дел Вадима Трояна, который временно исполнял обязанности главы Нацполиции.
«Все подразделения Национальной полиции, которые отвечают за безопасность и правопорядок, должны быть обеспечены всем необходимым для того, чтобы быть эффективными. Мне бы очень хотелось, чтобы Национальная полиция получала высокую оценку граждан Украины. В такое непростое время сегодня роль Национальной полиции чрезвычайно важна», — подчеркнул он.
Увеличение правительством финансирования работников служб уголовного розыска — это только первые шаги поддержки и обеспечения «тех, кто на передовой борется с преступностью», отметил