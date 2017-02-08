Гройсман с Аваковым представили нового руководителя Нацполиции

«Я глубоко верю в то, что назначение нового руководителя даст возможность получить хороший результат (относительно борьбы с преступностью). Я очень хочу, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Это наша с вами задача», — отметил Гройсман.

Глава правительства Владимир Гройсман вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым представил в МВД нового главу Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Правительство также назначило Сергея Ярового первым заместителем министра внутренних дел, сообщил Гройсман. Кроме того, Премьер объявил о назначении заместителем министра внутренних дел Вадима Трояна, который временно исполнял обязанности главы Нацполиции. Премьер-министр отметил, что по результатам конкурса, объявленного министром внутренних дел, состоялся публичный отбор кандидатур на должность главы НПУ. Своевременные кадровые решения относительно структуры МВД и Национальной полиции усилят актуальный фронт борьбы с преступностью, уверен Гройсман.

«Все подразделения Национальной полиции, которые отвечают за безопасность и правопорядок, должны быть обеспечены всем необходимым для того, чтобы быть эффективными. Мне бы очень хотелось, чтобы Национальная полиция получала высокую оценку граждан Украины. В такое непростое время сегодня роль Национальной полиции чрезвычайно важна», — подчеркнул он.