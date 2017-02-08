Зубко: Из-за дефицита пенсионного фонда не могут расти пенсии

Из-за дефицита пенсионного фонда не могут расти пенсии. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Пенсионная реформа должна достигать различных направлений, в том числе и каким образом увеличивать доходы в пенсионный фонд, потому что именно дефицит пенсионного фонда сегодня не позволяет быстро двигаться по увеличению пенсий. Поэтому еще раз подчеркиваю, — пенсионная реформа актуальна, ее нужно проводить, потому что очень много лет при разных правительствах практически этот вопрос не затрагивался, все закрывали глаза», — сказал Зубко.

Отметим, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что действующая в Украине пенсионная система уже в текущем году будет изменена.

Ранее министр соцполитики Андрей Рева прогнозировал, что законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в парламент уже текущей весной.