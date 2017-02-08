Назарову показали в Больших Уках пуховых свиней, из которых получают хамон
Местные фермеры пытаются наладить производство элитных деликатесов на субсидии правительства.
Местные фермеры пытаются наладить производство элитных деликатесов на субсидии правительства.
8 февраля губернатор Виктор Назаров совершил рабочую поездку в Большеуковский район. В
В частности, глава региона посетил крупнейшее в районе СПК «Уралы», в котором разводят коров породы «герефорды». Мясо этих животных, называемое мраморной говядиной, считается деликатесом. А на ферме предпринимателя Олега Сычева начали разводить редкую породу венгерской Мангалицы — из мяса этих свинок готовят хамон. Правда, первое потомство ожидается только летом.
— Пока же они своим диковинным видом украшают свиноферму.
Также фермер планирует закупить маралов и буйволов. Хозяйство он ведет вместе с семьей. Его дочь, защитив
Губернатор пообещал включить убойный цех в Больших Уках в список приоритетных задач на 2017 год.