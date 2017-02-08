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22:12 (мск), источник: Om1.ru

Назарову показали в Больших Уках пуховых свиней, из которых получают хамон

Местные фермеры пытаются наладить производство элитных деликатесов на субсидии правительства.

8 февраля губернатор Виктор Назаров совершил рабочую поездку в Большеуковский район. В пресс-службе облправительства рассказали о посещении вип-делегацией местных животноводческих хозяйств, где производят элитное и экологически чистое мясо.

В частности, глава региона посетил крупнейшее в районе СПК «Уралы», в котором разводят коров породы «герефорды». Мясо этих животных, называемое мраморной говядиной, считается деликатесом. А на ферме предпринимателя Олега Сычева начали разводить редкую породу венгерской Мангалицы — из мяса этих свинок готовят хамон. Правда, первое потомство ожидается только летом.

 — Пока же они своим диковинным видом украшают свиноферму. Из-за шерсти, особенно длинной и густой в зимний период, их легко перепутать с овцами. Недаром этих свинок называют пуховыми, — рассказали в облправительстве.

Также фермер планирует закупить маралов и буйволов. Хозяйство он ведет вместе с семьей. Его дочь, защитив бизнес-проект по созданию животноводческой фермы, получила грант и собирается выращивать коров. В то же время аграрии пожаловались на отсутствие в районе промышленного убоя и сложности логистики из-за удаленности от Омска.

Губернатор пообещал включить убойный цех в Больших Уках в список приоритетных задач на 2017 год.

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