Британский парламент проголосовал против повторного референдума по Brexit

ЛОНДОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британские депутаты отвергли предложение провести повторный референдум о членства страны в Евросоюзе. С такой инициативой выступила партия Либеральные демократы, предложив соответствующую поправку к законопроекту (биллю) о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Против поправки выступили 340 депутатов, за — 33. Голосование состоялось в рамках рассмотрения в третьем, заключительном, чтении внесенного правительством законопроекта.

Помимо этого, были отвергнуты и другие поправки к биллю. Так оппозиционная Лейбористская партия предлагала пресечь реализацию планов правительства премьер-министра Терезы Мэй по задействованию офшорного режима после выхода страны из ЕС с целью повышения привлекательности страны для международного бизнеса. Эта поправка была отклонена с преимуществом в 47 голосов (336 против 299).

Не нашли поддержки и другие предложения лейбористов, в частности, узнать мнение населения Гибралтара прежде, чем начать переговоры с Брюсселем, или обязать правительство подготовить отчет о влиянии Brexit на национальную систему здравоохранения.

Позднее в среду депутаты проголосуют за законопроект в третьем чтении. Если билль будет принят, он перейдет на рассмотрение верхней палаты парламента — Палаты лордов.