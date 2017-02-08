Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Счетчики будут передавать показания автоматически
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
22:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России

Крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» призвала ООН признать вхождение полуострова в состав России соответствующим нормам международного права и добиться отмены введенных Западом антироссийских санкций.

Источник: Reuters

Как сообщает в среду, 8 февраля, ТАСС, об этом говорится в обращении во всемирную организацию.

Читайте также
США отказались отменять санкции в отношении России из-за Крыма

Документ приложен к письму, направленному постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону.

В обращении «Къырым бирлиги», в частности, отмечается, что на Украине «за все годы независимости не было принято ни одного закона, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымско-татарского народа, что поощряло власть к совершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам, пренебрежением их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие».

В общественной организации подчеркнули, что международное право «не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии», и указали на недопустимость подмены данного понятия.

Читайте также
В Крыму появится газета на украинском языке

В связи с этим представители крымско-татарского объединения просят Генассамблею ООН «признать провозглашение независимости (сецессии) республики Крым и свободное присоединение к Российской Федерации не противоречащими нормам международного права», а также «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении Российской Федерации, республики Крым и города Севастополь».

В конце декабря 2016 года национальные общины Крыма обратились в ООН, с призывом расследовать энергетическую блокаду полуострова.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство участников плебисцита. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права, однако Киев отказалась признавать результаты голосования. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

Комментарии
4
SNEGNAYA
Джамилев бывший пахан Крыма, вот и бесится и гадит.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Алексей Комаров
Иные которые в Киеве- предатели своего народа
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Есть и иные татары . И они тоже просили , но иное .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым завершил оформление культурного наследия в правовое пространство РФ
© Ньюстюб
Путин рассказал, что будет с Россией в будущем
Россия не будет добровольно отказываться от ЧМ по биатлону
Россельхознадзор смягчил решение о запрете мяса птицы из Европы
В ЕС раскритиковали декриминализацию семейного насилия в России
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Неспокойная «Матильда»: ситуация вокруг фильма Алексея Учителя
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь