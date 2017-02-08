США отказались отменять санкции в отношении России из-за Крыма
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Представитель Белого дома Шон Спайсер в среду повторил, что в Вашингтоне не рассматривают возможности отмены антироссийских санкций
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Представитель Белого дома Шон Спайсер в среду повторил, что в Вашингтоне не рассматривают возможности отмены антироссийских санкций
«Я полагаю, что представитель (постпред США в ООН) Хейли четко высказала в ООН нашу позицию. До тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут», — сказал он.