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23:30 (мск), источник: Интерфакс

В ЕС раскритиковали декриминализацию семейного насилия в России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Новое законодательство Российской Федерации, касающееся семейного насилия, явный шаг назад в обязательствах страны по борьбе с насилием в отношении женщин и детей, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Источник: AP 2016

«В то время как в большинстве стран Европы принимают меры по прекращению насилия в семье и насилия в отношении женщин, а также по улучшению предупреждения этого серьезного нарушения прав человека, подписание законопроекта о декриминализации некоторых форм домашнего насилия в Российской Федерации 7 февраля идет в противоположном направлении», — говорится в коммюнике, распространенном в среду вечером в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, этот закон «не признает очень серьезный и специфический характер насилия в отношении женщин».

«Законодательство, которое терпимо относится к насилию в отношении женщин и детей в семье, чревато риском серьезных последствий как для жертв, так и для общества в целом», — подчеркивают в Брюсселе.

«Европейский союз будет и впредь содействовать искоренению насилия в семье, чтобы защитить тех, кто уязвим, а также поддержать жертвы, как в Европе, так и за ее пределами», — заявил официальный представитель ЕВС.

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