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01:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Алиев поблагодарил Лукашенко за выдачу блогера Лапшина

8 февраля состоялся телефонный разговор президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Азербайджана.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В ходе телефонного разговора стороны говорили об успешном развитии белорусско-азербайджанских двусторонних отношений, с удовлетворением вспомнили состоявшийся в конце минувшего года официальный визит Президента Лукашенко в Азербайджан, отметили успешное выполнение достигнутых в ходе визита договоренностей. Была выражена уверенность в дальнейшем развитии наших связей в политической, экономической и других сферах.

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Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, говорили о дальнейших встречах на уровне президентов.

Глава нашего государства выразил признательность белорусской стороне и лично Президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской.

Республики, расценил данный шаг, как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства.

Александр Лукашенко поблагодарил президента Ильхама Алиева за признательность.

Служба информации sb.by.

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