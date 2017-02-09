Алиев поблагодарил Лукашенко за выдачу блогера Лапшина
8 февраля состоялся телефонный разговор президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщает
8 февраля состоялся телефонный разговор президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщает
В ходе телефонного разговора стороны говорили об успешном развитии
Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, говорили о дальнейших встречах на уровне президентов.
Глава нашего государства выразил признательность белорусской стороне и лично Президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской.
Республики, расценил данный шаг, как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление
Александр Лукашенко поблагодарил президента Ильхама Алиева за признательность.
Служба информации sb.by.