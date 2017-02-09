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00:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit

Палата общин парламента Великобритании приняла билль о введении в действие процедуры выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом в среду, 8 февраля, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

По данным информагентства, внесенный правительством законопроект был в третьем и последнем чтении принят без единой поправки подавляющим большинством голосов: за него высказались 494 депутата, против — 122. Теперь документ поступит на рассмотрение верхней палаты британского парламента -— Палаты лордов.

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2 февраля сообщалось, что правительство Великобритании опубликовало план по Brexit — так называемую «Белую книгу». В ней на 77 страницах излагаются 12 основных пунктов, сформулированных премьер-министром Терезой Мэй 17 января.

В ноябре 2016 года она заявила о намерении начать в конце марта 2017-го официальные переговоры с ЕС по Brexit. В январе Верховный суд Британии обязал ее сначала заручиться согласием парламента страны.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016-го. За это решение проголосовало более половины принявших участие в плебисците граждан страны. После этого в отставку ушел занимавший должность премьер-министра Дэвид Кэмерон, который выступал против выхода из Европейского союза. На этом посту его сменила Тереза Мэй.

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