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01:30 (мск), источник: РИА Новости

Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с египетского Синая

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев — РИА Новости. Израильская ПРО перехватила несколько ракет, которые были выпущены с территории принадлежащего Египту Синайского полуострова, сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

Попытка обстрела активировала сирены воздушной тревоги в курортном городе Эйлате и его окрестностях.

Ракеты были выпущены с территории Синая в направлении Израиля. Система противоракетной обороны “Железный купол” перехватила несколько из них.
израильские военные

«Информации о пострадавших не поступало. Наши силы прочесывают местность», — сказано в сообщении.

Самый южный город Израиля, где на берегах Красного моря отдыхают тысячи туристов со всего мира, не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.

Комментарии
1
3226367 3226367
Уж не Ильхам ли Алиев пытался вернуть обратно в Израиль блогера Лапшина ?
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