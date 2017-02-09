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07:24 (мск), источник: УНИАН

Выборы на Донбассе возможны только в соответствии с положениями Минских соглашений — МИД ФРГ

Проведение местных выборов на Донбассе возможно только в соответствии с положениями Минских договоренностей и только после того, как обе стороны согласуют соответствующие условия этих выборов.

Источник: УНИАН

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер во время пресс-конференции в Берлине, комментируя высказывание посла в Украине Эрнста Райхеля, сообщает Deutsche Welle.

«Такие местные выборы, в соответствии с правилами Минских договоренностей, только тогда пройдут и могут пройти не раньше, чем обе стороны согласятся на соответствующую модальность (проведение выборов на неподконтрольных правительству территориях Донбасса)», — заверил Шефер.

«Положения “Минска” предусматривают — и президент Украины подчеркнуто выразил свою приверженность этому — что возобновление контроля над украинско-российской границей на территориях, подконтрольных сепаратистам, является завершением процесса, который стороны конфликта прописали в 13 пунктах в феврале 2014 года в Минске», — добавил он.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что никто, включая посла в Киеве, «не имеет никаких сомнений в том, кто в итоге несет ответственность за начало этого конфликта».

«Никто в правительстве ФРГ не имеет никаких сомнений относительно того, что имеет место логистическая, финансовая и военная поддержка сепаратистов Донбасса со стороны России», — сказал Шефер.

В то же время он добавил, что не станет «на уровне правительства утверждать, присутствуют ли регулярные российские войска на суверенной территории Украины, подконтрольной сепаратистам».

Представитель ведомства подтвердил, что правительство ФРГ, канцлер Ангела Меркель, министр иностранных дел Зигмар Габриэль все свои усилия направляют на урегулирование конфликта и продвижение имплементации Минских договоренностей.

Он также назвал возможным проведение вскоре следующей встречи в «нормандском формате» для достижения политического решения конфликта на Донбассе. Сообщение о возможности встречи появилось ранее в этот день. Однако он добавил, что пока слишком рано говорить о деталях.

«Наши усилия ради воплощения Минских договоренностей нацелены на то, чтобы восстановить суверенитет Украины в рамках всей ее территории», — добавил Шефер.

Он также прокомментировал инцидент с народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко, который в знак протеста против высказывания посла ФРГ в Украине на территории Посольства Германии написал красной краской на фрагменте Берлинской стены на немецком языке слово NEIN! («Нет!»).

«Мы очень сожалеем, что один народный депутат Украины сегодня на территории немецкого посольства испачкал исторический фрагмент Берлинской стены. Мы твердо убеждены, что, даже если это была реакция на высказывания немецкого посла, это в любом случае является неподобающим поведением», — отметил представитель МИД ФРГ.

Он напомнил, что Германия стала первой страной, которая установила дипломатические отношения с Украиной. Шефер подчеркнул, что фрагмент Берлинской стены имеет «символическое значение для Украины и для восстановления ее независимости», ведь завершению «холодной войны» Украина обязана «шансом вернуть себе историческую миссию суверенного государства».

Как сообщал УНИАН, в интервью изданию РБК-Украина Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта «дорожной карты» реализации Минских соглашений. Он не стал его конкретизировать, но даже общие тезисы дают основание считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине. В частности, дипломат предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, по которым эти выборы будут проводиться.

Позже Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.

6 февраля дипломат, не утверждая, что ситуация идентична, напомнил о последних парламентских выборах при коммунистическом режиме в Германской Демократической Республике, которые проходили в присутствии Западной группы Вооруженных сил Советского Союза.

7 февраля Райхеля пригласили в МИД Украины, где ему было указано на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в нынешних условиях.

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