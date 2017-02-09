Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
Разозливший Лукашенко чиновник из России ответил президенту
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Счетчики будут передавать показания автоматически
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
04:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Уголовное дело в отношении экс-спикера Думы Находки прекращено, но он не оправдан

Ему и другому фигуранту дела назначены штрафы в размере 40 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Находкинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении экс-спикера Думы Находки Михаила Пилипенко и экс-заместителя главы администрации городского округа Александра Белова по нереабилитирующим основаниям. Подсудимым назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, Пилипенко обвинялся в организации должностного преступления (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ), Белов — в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как пояснил корр. ИА PrimaMedia представитель Находкинского городского суда, адвокаты Пилипенко и Белова заявили ходатайства об освобождении своих подзащитных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа и прекращении уголовного дела, поскольку подсудимые еще в ходе предварительного расследования возместили ущерб в полном объеме. Подсудимые ходатайства поддержали, а вот гособвинение против их удовлетворения возражало.

«Суд не оправдал подсудимых Пилипенко и Белова, а назначил им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч с каждого. В ходе судебного заседания подсудимые вину признали, они заявили, что искренне раскаялись в содеянном», — подчеркнул представитель суда.

Мера пресечения Михаилу Пилипенко и Александру Белову будет отменена после вступления постановления в законную силу, сейчас они все еще находятся под подпиской о невыезде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Больше не надо ходить за продуктами: онлайн-гипермаркет «ПЕРВЫЙ» появился во Владивостоке
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
СМИ опубликовали письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь