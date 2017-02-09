Уголовное дело в отношении экс-спикера Думы Находки прекращено, но он не оправдан

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Находкинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении экс-спикера Думы Находки Михаила Пилипенко и экс-заместителя главы администрации городского округа Александра Белова по нереабилитирующим основаниям. Подсудимым назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, Пилипенко обвинялся в организации должностного преступления (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ), Белов — в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как пояснил корр. ИА PrimaMedia представитель Находкинского городского суда, адвокаты Пилипенко и Белова заявили ходатайства об освобождении своих подзащитных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа и прекращении уголовного дела, поскольку подсудимые еще в ходе предварительного расследования возместили ущерб в полном объеме. Подсудимые ходатайства поддержали, а вот гособвинение против их удовлетворения возражало.

«Суд не оправдал подсудимых Пилипенко и Белова, а назначил им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч с каждого. В ходе судебного заседания подсудимые вину признали, они заявили, что искренне раскаялись в содеянном», — подчеркнул представитель суда.

Мера пресечения Михаилу Пилипенко и Александру Белову будет отменена после вступления постановления в законную силу, сейчас они все еще находятся под подпиской о невыезде.