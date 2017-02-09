СМИ опубликовали письмо организатора терактов 11 сентября Обаме

В письме Мохаммед утверждает, что Вашингтон сам виноват в терактах 9/11 за свою внешнюю политику, которая «убила невинных людей по всему миру». Комментируя события 11 сентября, Мохаммед также пишет, что «не мы начали против вас войну» в день терактов. По его утверждению, это сделали «вы сами и ваши диктаторы в нашей стране».

В письме Мохаммед обращается к Обаме как к «голове змеи» и президенту «страны угнетения и тирании».

В письме Мохаммед обращается к Обаме как к «голове змеи» и президенту «страны угнетения и тирании».

Обнародованное письмо датировано январем 2015 года. Но изначально тюремщики в Гуантанамо отказывались пересылать сообщение Мохаммеда. В сентябре этого же года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился с этим.

В письме мужчина отмечает, что не боится ни смертного приговора, ни пожизненного тюремного заключения, и «никогда не будет просить милости».

«Я с радостью буду один в камере молить Аллаха всю оставшуюся жизнь и каяться за все грехи. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими друзьями, которых вы несправедливо убивали по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена».

Родившийся в Кувейте Мохаммед в письме также перечисляет вмешательства США за рубежом «от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы».

По словам его адвоката, он начал писать его в 2014 году, когда Израиль проводил военную операцию в секторе Газа. «Насилие в Газе» стало основным мотивом к написанию письма.