Приморье начнет развивать связи с юго-восточными провинциями Китая

В первую очередь, глава региона поздравил дипломата с назначением на должность, а также недавним открытием Генерального консульства КНР во Владивостоке.

«Наличие на Дальнем Востоке двух генеральных консульств Китая — хороший сигнал бизнесменам двух стран для расширения взаимодействия», — подчеркнул губернатор.

Владимир Миклушевский представил собеседнику целый ряд новых механизмов, направленных на создание экспортоориентированных производств в Приморье — режимы Свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития «Михайловский», «Надеждинская», «Большой Камень», а также будущую ТОР «Нефтехический».

«Мы заинтересованы в экспорте услуг. Приморье окружает емкий рынок АТР. Серьезно рассчитываем на партнерство в этом вопросе. Для бизнесменов мы готовы создать все условия, чтобы их инвестиции были успешными. Так, сегодня в рамках проектного управления в крае ведется работа по улучшению инвестиционного климата. Я лично возглавляю соответствующий штаб», — заявил губернатор.

Янь Вэньбин отметил, что внимание российского руководства к Дальнему Востоку — отличная возможность для развития отношений между Китаем и субъектами региона, в частности Приморским краем, в самых разных областях — торговле, производстве, логистике. Речь зашла о проектах международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», в реализации которых сегодня заинтересованы обе стороны.

Глава края отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры по вопросу привлечения средств китайских банков в инфраструктурные проекты. Параллельно ведется строительство одной из ведущих дорожных «артерий» МТК «Приморье-1» — автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный, осенью прошлого года сдан первый большой ее участок, начат второй.

«Наша сторона уделяет повышенное внимание этим проектам. Помимо строительства дорог важно также отрегулировать вопросы координации движения товаров, таможенные и пограничные процедуры. Считаем, если эта работа будет должным образом организована, мы добьемся эффективного и плодотворного взаимодействия», — сказал генконсул.

Янь Вэньбин обратил внимание собеседника на возможность расширения сотрудничества с юго-восточными провинциями Китая.

«Компании этих провинций обладают большими капиталами, и, насколько я знаю, проявляют интерес к сотрудничеству с Приморьем, но информацию о регионе у них пока мало, есть много вопросов относительно инвестиционного климата. Мы сможем в этом вопросе помочь», — обозначил дипломат.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что намерен двигаться в данном направлении, тем более, что есть хороший опыт и с давними китайскими партнерами — провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь.

В ходе встречи стороны также отметили необходимость более углубленного инвестиционного сотрудничества. Владимир Миклушевский акцентировал, что при самой высокой доле в общем торговом обороте Приморья в 50% Китай занимает третье место после Японии и Республики Корея по объему инвестиций в край.

В заключении встречи стороны отметили, что успешному развитию экономических связей во многом способствуем укрепление гуманитарного, культурного, образовательного и научного сотрудничества.