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06:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спикер ЗС Приангарья поздравил Алексея Цыденова с назначением врио главы Бурятии

Сергей Брилка направил телеграмму в адрес исполняющего обязанности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка направил поздравительную телеграмму в адрес временно исполняющего обязанности главы Республики Бурятия Алексея Цыденова. Он назначен на этот пост в связи с отставкой Вячеслава Наговицына, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ЗС Приангарья.

«Доверие, оказанное вам руководством нашей страны, свидетельствует о ваших высоких профессиональных и деловых качествах, богатом опыте и знаниях в сфере государственного управления. Уверен, что вами будут последовательно решаться задачи социально-экономического развития Республики Бурятия, и взаимовыгодное сотрудничество с Иркутской областью станет еще более плодотворным», — отметил Сергей Брилка.

Напомним, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, стоявший у руля Республики с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Он отметил, что данное решение обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомиться с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях.

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