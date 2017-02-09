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07:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

И.о. губернатора лично возглавил правительство Пермского края

Максим Решетников решил не отменять кадровую реформу Басаргина.

Источник: РИА "Новости"

Максим Решетников сообщил накануне, что будет сам возглавлять правительство Прикамья, как это решил прежний губернатор Виктор Басаргин в рамках своей административной реформы.

«Считаю это абсолютно правильным на нынешнем этапе», — цитирует его слова «Ъ».

Напомним, 8 февраля Решетников произвёл первые кадровые назначения — он уволил руководителя аппарата правительства Елену Абузярову и назначил на пост свою коллегу по Москве Елену Лопаеву.

В начале недели Виктор Басаргин объявил об отставке. На его пост временно назначили Максима Решетникова. Он будет управлять Пермским краем до выборов губернатора в сентябре этого года.

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