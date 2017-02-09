И.о. губернатора лично возглавил правительство Пермского края
Максим Решетников решил не отменять кадровую реформу Басаргина.
Максим Решетников решил не отменять кадровую реформу Басаргина.
Максим Решетников сообщил накануне, что будет сам возглавлять правительство Прикамья, как это решил прежний губернатор Виктор Басаргин в рамках своей административной реформы.
«Считаю это абсолютно правильным на нынешнем этапе», — цитирует его слова «Ъ».
Напомним, 8 февраля Решетников произвёл первые кадровые назначения — он уволил руководителя аппарата правительства Елену Абузярову и назначил на пост свою коллегу по Москве Елену Лопаеву.
В начале недели Виктор Басаргин объявил об отставке. На его пост временно назначили Максима Решетникова. Он будет управлять Пермским краем до выборов губернатора в сентябре этого года.