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06:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Предложения иркутян вошли в поправки в Лесной кодекс России

Депутаты Госдумы в январе 2017 года в первом чтении приняли проект изменений в Лесной кодекс, основанный отчасти на предложениях общероссийского доклада о состоянии законодательства в лесной отрасли, в подготовке которого участвовала иркутская региональная группа мониторинга «Живой лес».

Источник: Reuters

Как сообщает 7 февраля 2017 года пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, группа была создана для отслеживания реализации федерального закона № 218 о совершенствовании регулирования отношений в сфере лесного комплекса, который был принят на весенне-летней сессии Госдумы РФ в 2016 году.

Как рассказала руководитель региональной группы «Живой лес», заместитель председателя Законодательного Собрания области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, основные поправки касаются двух ключевых моментов.

«Первый — это запрет субаренды в лесопользовании. Не секрет, что очень много организаций, которые не имеют ни соответствующей промышленной базы, ни профессиональной подготовки, выходили на конкурс, получали лесные участки и потом отдавали их в субаренду уже тем лицам, которые ни под какие соответствующие требования не подпадали, — пояснила Наталья Дикусарова. — Второй — это тема определенных профессиональных требований, критериев, к тем, кто будет на эти конкурсы выходить».

Что касается дальнейшей работы региональной мониторинговой группы, то она будет продолжаться по двум направлениям. «Во-первых, мы будем готовить доклад о правоприменении тех новшеств в лесном законодательстве, которые начнут действовать с первого марта. Мы будем мониторить ситуацию и информировать соответствующие комитеты Законодательного собрания, Государственной думы, о том, как министерство лесного комплекса области, лесозаготовительные предприятия и другие структуры начнут работать в новых правовых условиях, — рассказала Наталья Дикусарова. — Документ планируется подготовить примерно к середине года: с марта начнется мониторинг правоприменительной практики и нужно будет несколько месяцев, чтобы понять, есть ли проблемы, в чем они выражаются». Во-вторых, продолжит работу горячая линия по проблемам лесопользования.

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