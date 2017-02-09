Предложения иркутян вошли в поправки в Лесной кодекс России

Как сообщает 7 февраля 2017 года пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, группа была создана для отслеживания реализации федерального закона № 218 о совершенствовании регулирования отношений в сфере лесного комплекса, который был принят на весенне-летней сессии Госдумы РФ в 2016 году.

Как рассказала руководитель региональной группы «Живой лес», заместитель председателя Законодательного Собрания области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, основные поправки касаются двух ключевых моментов.

«Первый — это запрет субаренды в лесопользовании. Не секрет, что очень много организаций, которые не имеют ни соответствующей промышленной базы, ни профессиональной подготовки, выходили на конкурс, получали лесные участки и потом отдавали их в субаренду уже тем лицам, которые ни под какие соответствующие требования не подпадали, — пояснила Наталья Дикусарова. — Второй — это тема определенных профессиональных требований, критериев, к тем, кто будет на эти конкурсы выходить».