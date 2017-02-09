Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Днем гражданской авиации
С Днем гражданской авиации поздравил работников и ветеранов сферы губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
С Днем гражданской авиации поздравил работников и ветеранов сферы губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
«Для нашего края значимость гражданской авиации трудно переоценить. Авиаперевозки — единственный вид транспорта для многих населенных пунктов региона. Таких
Было отмечено, что на субсидирование внутренних пассажирских перевозок в 2016 году из краевого бюджета выделили свыше 625 миллионов рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на