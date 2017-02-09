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06:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Днем гражданской авиации

С Днем гражданской авиации поздравил работников и ветеранов сферы губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Источник: khabkrai.ru

«Для нашего края значимость гражданской авиации трудно переоценить. Авиаперевозки — единственный вид транспорта для многих населенных пунктов региона. Таких социально-значимых авиалиний у нас 13 и их выполняют региональные авиакомпании “Хабаровские авиалинии” и “Восток”. Только в прошлом году на таких маршрутах было перевезено более 60 тысяч человек», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Было отмечено, что на субсидирование внутренних пассажирских перевозок в 2016 году из краевого бюджета выделили свыше 625 миллионов рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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