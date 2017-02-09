Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Днем гражданской авиации

«Для нашего края значимость гражданской авиации трудно переоценить. Авиаперевозки — единственный вид транспорта для многих населенных пунктов региона. Таких социально-значимых авиалиний у нас 13 и их выполняют региональные авиакомпании “Хабаровские авиалинии” и “Восток”. Только в прошлом году на таких маршрутах было перевезено более 60 тысяч человек», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Было отмечено, что на субсидирование внутренних пассажирских перевозок в 2016 году из краевого бюджета выделили свыше 625 миллионов рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.