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07:35 (мск), источник: 112.ua

Новоназначенный глава Нацполиции прокомментировал перестрелку в Княжичах

Новоназначенный глава Нацполиции Сергей Князев назвал перестрелку в Княжичах «трагедией и катастрофой».

Источник: 112.ua

Об этом он сказал в эфире программы «Левый берег» на 24 канале.

«Все, что сделала полиция — уже все сделала. Люди убиты, вдовы дома. Все, что можно было нарушить, вся ситуация, которая привела к такому печальному финалу, уже есть “де-факто”. Все, точка. Далее Генпрокуратура расставляет все на свои места», — сказал Князев.

Глава Нацполиции также напомнил, что в полиции провели служебное расследование в отношении перестрелки в Княжичах, результаты которого переданы в ГПУ.

На уточняющий вопрос, что именно он думает об инциденте в Княжичах, Князев сказал: «Это катастрофа, это трагедия… Это в том числе и непрофессионализм».

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.

В поселке Княжичи Киевской обл. 4 декабря в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей. Официальная версия трагедии выглядит следующим образом: проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, на данный момент, служебное расследование по Княжичам завершено и передано в прокуратуру.

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