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08:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермь посетила заместитель посла США Линн Трейси

ПЕРМЬ, 9 февраля, РИА ФедералПресс. Накануне замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич провел встречу с заместителем посла США в России Линн Трейси. В рамках встречи обсуждались вопросы культурного и экономического взаимодействия, а также перспективы побратимских отношений Перми и Луисвилля.

Гостям рассказали о географических, климатических и экономических особенностях Перми, а также о перспективах развития городской инфраструктуры.

Линн Трейси сообщила, что целью посещения Перми и Пермского края является более глубокое понимание России и ее регионов, изучение инвестиционных возможностей. Особое внимание на встрече уделили культурному взаимодействию. Так, членов делегации проинформировали о возможности участия представителей США в международных мероприятиях, например, Дягилевском фестивале, конкурсе «Арабеск», открытом Кубке России по снежной и ледовой скульптуре, а также международной научно-практической конференции «Архивы без границ», которая состоится в Перми 9 июня.

Высокую оценку получило и развитие побратимских отношений с американским городом Луисвиллем — стороны регулярно обмениваются опытом, участвуют в совместных культурных и образовательных мероприятиях.

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