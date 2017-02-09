Пермь посетила заместитель посла США Линн Трейси

Гостям рассказали о географических, климатических и экономических особенностях Перми, а также о перспективах развития городской инфраструктуры.

Линн Трейси сообщила, что целью посещения Перми и Пермского края является более глубокое понимание России и ее регионов, изучение инвестиционных возможностей. Особое внимание на встрече уделили культурному взаимодействию. Так, членов делегации проинформировали о возможности участия представителей США в международных мероприятиях, например, Дягилевском фестивале, конкурсе «Арабеск», открытом Кубке России по снежной и ледовой скульптуре, а также международной научно-практической конференции «Архивы без границ», которая состоится в Перми 9 июня.

Высокую оценку получило и развитие побратимских отношений с американским городом Луисвиллем — стороны регулярно обмениваются опытом, участвуют в совместных культурных и образовательных мероприятиях.