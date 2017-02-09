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08:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Александр Ролик заострил внимание на проблеме безнадзорных животных в Приморье

Спикер краевого парламента выступил на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморского края.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Расширенное заседание коллегии прокуратуры Приморского края при участии заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина прошло во Владивостоке. В работе коллегии под председательством прокурора Приморского края Сергея Бессчасного также приняли участие губернатор Владимир Миклушевский, уполномоченный по правам человека Валерий Розов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав детей Анна Личковаха, руководители правоохранительных органов края, городские, районные, межрайонные и специализированные прокуроры края. На совещании выступил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

По мнению спикера краевого парламента, взаимодействие между Законодательным собранием и приморской прокуратурой находится на высоком уровне. Достаточно сказать, что в 2016 году депутатами краевого парламента были приняты 15 законопроектов, внесенных прокурором Приморского края.

«Оперативность в подготовке обоснованных заключений на наши законопроекты, квалифицированные разъяснения возникающих у депутатов вопросов существенно облегчают нашу работу, — сообщил Александр Ролик. — Рекомендации, а иногда и требования прокуратуры, касающиеся законотворческой работы, нами обязательно учитываются».

Выступая на расширенном заседании коллегии, Александр Ролик особо заострил внимание на проблеме безнадзорных животных. Краевой закон наделил органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов полномочиями по отлову, лечению и содержанию бездомных животных.

«Однако на большей части территории края органы местного самоуправления не реализуют эти полномочия, самоустраняются даже от попытки что-то сделать, — констатировал спикер парламента. — Особенно тревожная ситуация складывается на территории Владивостокского и ряда других городских округов. Почему-то в Уссурийске и в Хасанском районе получается исполнять эти полномочия, причем в пределах тех средств, которые в виде субвенций выделены этим муниципальным образованиям».

Александр Ролик предложил инициировать прокурорскую проверку исполнения органами местного самоуправления возложенных на них полномочий в этой сфере. Он также пригласил Сергея Бессчасного и его коллег принять участие в депутатских слушаниях по данному вопросу, которые состоятся в марте.

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