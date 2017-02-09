Руководителем омского «Центртранса» назначен Марат Саликов

Сегодня администрация Омска объявила, что бюджетное учреждение «Центртранс» при департаменте транспорта возглавил Марат Кабдулович Саликов. Новый руководитель вышел на работу в понедельник, 6 февраля.

Учреждение координирует движение пассажирского транспорта по маршрутам регулярных перевозок, следит за количеством и качеством обслуживания, анализирует работу транспорта.

В первую очередь, Саликов намерен взяться за «частников».

Марат Саликов, руководитель БУ «Центртранс»:

— Моя главная задача на данном этапе — организация работы пассажирского транспорта с равномерным интервалом движения на маршрутах города. Чтобы ожидание транспорта было минимальным (в случае выхода из строя транспортной единицы по технической причине, при ДТП и прочих обстоятельствах) — равномерно распределить подвижной состав на маршруте. А это возможно только при условии полного контроля всех пассажирских транспортных средств. И если муниципальный транспорт для нас прозрачен, то передвижение частных перевозчиков в полном объёме мы пока не видим.

Марат Саликов начинал свою карьеру с механика-контролёра в троллейбусном депо № 8. Затем работал в разных пассажирских предприятиях Омска, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. В 2011 году Саликов возглавил пассажирское предприятие № 8, но спустя три года переехал в Астану.

Когда Саликов вернулся из Астаны, ему предложили временно взять под руководство пассажирское предприятие № 4. Директор предприятия Александр Чертоляс в тот момент был отстранён от должности, поскольку находился под следствием по делу об автокатастрофе на Сыропятском тракте. С февраля 2016 года Марат Саликов исполнял обязанности руководителя. Как пояснили Om1.ru в пассажирском предприятии № 4, Александр Чертоляс вновь вернулся на рабочее место 23 декабря 2016 года — когда суд изменил ему меру пресечения и освободил от домашнего ареста.