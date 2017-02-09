Руководителем омского «Центртранса» назначен Марат Саликов
Сотрудник пассажирского предприятия № 4, долгое время исполнявший обязанности находящегося под судом Александра Чертоляса, получил повышение.
Сотрудник пассажирского предприятия № 4, долгое время исполнявший обязанности находящегося под судом Александра Чертоляса, получил повышение.
Сегодня администрация Омска объявила, что бюджетное учреждение «Центртранс» при департаменте транспорта возглавил Марат Кабдулович Саликов. Новый руководитель вышел на работу в понедельник, 6 февраля.
Учреждение координирует движение пассажирского транспорта по маршрутам регулярных перевозок, следит за количеством и качеством обслуживания, анализирует работу транспорта.
В первую очередь, Саликов намерен взяться за «частников».
Марат Саликов, руководитель БУ «Центртранс»:
— Моя главная задача на данном этапе — организация работы пассажирского транспорта с равномерным интервалом движения на маршрутах города. Чтобы ожидание транспорта было минимальным (в случае выхода из строя транспортной единицы по технической причине, при ДТП и прочих обстоятельствах) — равномерно распределить подвижной состав на маршруте. А это возможно только при условии полного контроля всех пассажирских транспортных средств. И если муниципальный транспорт для нас прозрачен, то передвижение частных перевозчиков в полном объёме мы пока не видим.
Марат Саликов начинал свою карьеру с
Когда Саликов вернулся из Астаны, ему предложили временно взять под руководство пассажирское предприятие № 4. Директор предприятия Александр Чертоляс в тот момент был отстранён от должности, поскольку находился под следствием по делу об автокатастрофе на Сыропятском тракте. С февраля 2016 года Марат Саликов исполнял обязанности руководителя. Как пояснили Om1.ru в пассажирском предприятии № 4, Александр Чертоляс вновь вернулся на рабочее место 23 декабря 2016 года — когда суд изменил ему меру пресечения и освободил от домашнего ареста.