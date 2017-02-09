Падение доходов на Дальнем Востоке стало результатом кризиса, но это временно — Заусаев

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

Падение доходов населения в южных районах Дальнего Востока — естественный результат кризиса. Ждать повышения зарплаты жителям Хабаровского края стоит, но это произойдет не сразу, сообщил корр. ИА AmurMedia директор ДальНИИ рынка, доктор экономических наук Вадим Заусаев.

Напомним, что ранее вице-премьер Ольга Голодец отметила, что несмотря на привлечение инвестиции и рост прибыли, доходы населения падают.

По мнению ученого, происходящее вполне объяснимо с учетом продолжающегося кризиса.

— Всегда сильнее всего страдает бизнес в удаленных районах, как, например, Дальний восток. И полученные инвестиции бизнес пускает не на оплату живого труда, а на закупку оборудования и сырья, чтобы сохранить производительность, — объяснил Вадим Заусаев.

Помочь жителям Дальнего Востока смогут реализующиеся сейчас проекты территории опережающего развития.

— Издержки с предприятий снимаются. А значит, в ближайшем будущем они могут поднять производительность. И следовательно, получить больше прибыли и повысить заработную плату, — подытожил Вадим Заусаев.