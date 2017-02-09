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08:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников поздравил лучших ученых Прикамья

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников принял участие в награждении победителей конкурса на соискание премий Пермского края в области науки, вручаемых за создание оригинальных научных работ, изобретений и научно-исследовательских разработок, имеющих большое научное и практическое значение для региона.

Источник: РИА "Новости"

Господин Решетников поздравил присутствующих с Днем науки и вручил награды лауреатам I степени, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Награды лауреатам II степени вручил председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Клепцин. Вице-премьер Ирина Ивенских вручила ученым сертификаты грантов президента РФ на сумму 600 тыс. руб.

Помимо почётного звания деятели науки получили денежное поощрение: лауреаты II степени — 50 тыс. руб., лауреаты I степени — 100 тыс. руб. Премии II степени присуждаются молодым ученым, не достигшим 35 лет, премии I степени — ученым без учета возраста.

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