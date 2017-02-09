Максим Решетников поздравил лучших ученых Прикамья

Господин Решетников поздравил присутствующих с Днем науки и вручил награды лауреатам I степени, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Награды лауреатам II степени вручил председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Клепцин. Вице-премьер Ирина Ивенских вручила ученым сертификаты грантов президента РФ на сумму 600 тыс. руб.
Помимо почётного звания деятели науки получили денежное поощрение: лауреаты II степени — 50 тыс. руб., лауреаты I степени — 100 тыс. руб. Премии II степени присуждаются молодым ученым, не достигшим 35 лет, премии I степени — ученым без учета возраста.