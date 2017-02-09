Максим Решетников поздравил лучших ученых Прикамья

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников принял участие в награждении победителей конкурса на соискание премий Пермского края в области науки, вручаемых за создание оригинальных научных работ, изобретений и научно-исследовательских разработок, имеющих большое научное и практическое значение для региона.