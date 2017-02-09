Константиниди: налоговики смогут эффективно контролировать оплату курортного сбора

«Мы озвучиваем мнение, что это должен быть налоговый сбор. Единственное эффективное администрирование курортного сбора может осуществлять налоговая служба. Создание специальных подразделений сборщиков непременно повлечет расходы, которые могут оказаться выше самого сбора — подобный печальный опыт уже был десятилетием ранее», — отметил министр.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, проект закона о курортном сборе будет обсуждаться 16 февраля в Москве.

Напомним, что власти Кубани предложили направлять собранные от курортного сбора средства на развитие инженерной инфраструктуры и пляжных территорий, продвижение курортов.

Отметим, что участники круглого стола выступили с предложением о снижении размера курортного сбора в межсезонье.

Как писал «ФедералПресс» ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уверен, что введение курортного сбора должно быть не разовой акцией, а системной мерой. Также он отметил, что введение сбора не отразиться на туристическом потоке в регионе. Средства, которые будут получены от сбора, будут направлены на развитие курортов.