Ройзман: декриминализация побоев привела к всплеску насилия

По его словам, до внесения и вступления в силу этого закона, полиция Екатеринбурга выезжала на бытовые конфликты и семейное насилие 120−130 раз в сутки, сразу после принятия закона количество вызовов увеличилось до 300−350 в сутки.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал в соцсетях, что вступивший в силу закон о декриминализации побоев привел к первым неутешительным результатам, сообщает 9 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

«То есть, декриминализацию по статьям 116 и 117 УК РФ (побои и истязания) восприняли так: Было нельзя, а стало можно! Те кто работает с этим “на земле”, прогнозируют увеличение количества случаев и утяжеление последствий», — отмечает градоначальник.

Получить оперативный комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу не удалось. В ГУ МВД РФ по Свердловской области пообещали предоставить информацию позднее.

Несколько дней назад в России был подписан закон о декриминализации побоев. Теперь побои, нанесенные членам семьи впервые, будут рассматриваться не в уголовной, а в административной плоскости. В случае рецидива в течение года подобные действия уже рассмотрят как уголовное преступление.