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09:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Видный омский справоросс покинул партию из-за «чужаков»

Алексей Провозин заявил, что его взгляд на омскую политику не совпадает со взглядом руководства партии.

Алексей Провозин, исполнявший в конце 2016 года обязанности руководителя омского отделения «Справедливой России», вышел из партии.

Сегодня, 9 февраля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он сообщил о причинах этого решения: его «взгляд на омскую политику не совпадает со взглядом руководства партии».

«До выборов в Госдуму и в Законодательное собрание Омской области в 2016 году руководство партии навязало омскому отделению эсеров “чужака”, иногороднего, человека, который вообще не ориентировался в ситуации. По моему мнению, он развалил все, что было сделано до него. Он с треском проиграл сентябрьские выборы и на следующий день сбежал в Москву», — рассказал Провозин, имея в виду экс-депутата Госдумы Дмитрия Горовцова.

«Казалось бы, после этого надо было сделать работу над ошибками. Но нет. Центральное руководство партии опять рекомендует на должность председателя человека, который ни дня в партии не состоял, он понятия не имеет о той деятельности, которая ему предстоит. Совет и конференция реготделения к моему недоумению проголосовали за Гуселетова», — рассуждает Алексей Провозин. На этот раз он говорит о Владимире Гуселетове, который недавно был назначен председателем совета регионального отделения «СР».

«Собственно, такая кадровая политика меня не устраивает. Во-первых, это грубое вмешательство, во-вторых, полное игнорирование мнения омичей. Это подтверждается также и тем, что перед выборами был открыт так называемый центр защиты прав граждан в “Справедливой России”. Омичи к нему не имели никакого отношения, он управлялся целиком и полностью из Москвы. В итоге нахватали тысячами заявления граждан, и все это обрабатывал один юрист. До сих пор заявления лежат необработанными. Просто перед выборами была создана картинка. Поэтому я могу сказать, что мой взгляд на омскую политику не совпадает со взглядом руководства партии», — заявил Провозин, добавив, что по поводу своих дальнейших планов он пока не определился.

Добавим, в омском отделении «Справедливой России» ИА REGNUM эту ситуацию не прокомментировали, сославшись на отсутствие пресс-секретаря и занятость председателя.

Стоит также напомнить, что в январе текущего года сенатор от Омской области Елена Мизулина покинула ряды «Справедливой России». Омские эсеры удовлетворили ее заявление о выходе из партии в конце января.

Читайте также: Елена Мизулина официально исключена из «Справедливой России».

После этого ряд экспертов высказали мнения о том, что в региональном отделении «СР» складывается «непростая обстановка», и позиции омских эсеров не столь сильны.

Ранее омский политолог Иван Жуков в интервью ИА REGNUM сказал, что у «Справедливой России» в Омской области пока довольно слабые позиции. Также он предположил, что выход из партии Елены Мизулиной «явно связан со сменой руководства регионального отделения», и в связи с этим в адрес Владимира Гуселетова может прозвучать критика. «Положительным фактором для партии является то, что ближайшие выборы — в горсовет (в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM), а там совершенно другая повестка», — подытожил эксперт.

Напомним, в сентябре 2016 года на выборах в Госдуму и Заксобрание в Омской области «Единая Россия» набрала 36% голосов, КПРФ — 25%, ЛДПР — почти 16%, «Справедливая Россия» — около 6% голосов.

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