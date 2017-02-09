Видный омский справоросс покинул партию из-за «чужаков»
Алексей Провозин заявил, что его взгляд на омскую политику не совпадает со взглядом руководства партии.
Алексей Провозин заявил, что его взгляд на омскую политику не совпадает со взглядом руководства партии.
Алексей Провозин, исполнявший в конце 2016 года обязанности руководителя омского отделения «Справедливой России», вышел из партии.
Сегодня, 9 февраля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он сообщил о причинах этого решения: его «взгляд на омскую политику не совпадает со взглядом руководства партии».
«До выборов в Госдуму и в Законодательное собрание Омской области в 2016 году руководство партии навязало омскому отделению эсеров “чужака”, иногороднего, человека, который вообще не ориентировался в ситуации. По моему мнению, он развалил все, что было сделано до него. Он с треском проиграл сентябрьские выборы и на следующий день сбежал в Москву», — рассказал Провозин, имея в виду
«Казалось бы, после этого надо было сделать работу над ошибками. Но нет. Центральное руководство партии опять рекомендует на должность председателя человека, который ни дня в партии не состоял, он понятия не имеет о той деятельности, которая ему предстоит. Совет и конференция реготделения к моему недоумению проголосовали за Гуселетова», — рассуждает Алексей Провозин. На этот раз он говорит о Владимире Гуселетове, который недавно был назначен председателем совета регионального отделения «СР».
«Собственно, такая кадровая политика меня не устраивает.
Добавим, в омском отделении «Справедливой России» ИА REGNUM эту ситуацию не прокомментировали, сославшись на отсутствие
Стоит также напомнить, что в январе текущего года сенатор от Омской области Елена Мизулина покинула ряды «Справедливой России». Омские эсеры удовлетворили ее заявление о выходе из партии в конце января.
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После этого ряд экспертов высказали мнения о том, что в региональном отделении «СР» складывается «непростая обстановка», и позиции омских эсеров не столь сильны.
Ранее омский политолог Иван Жуков в интервью ИА REGNUM сказал, что у «Справедливой России» в Омской области пока довольно слабые позиции. Также он предположил, что выход из партии Елены Мизулиной «явно связан со сменой руководства регионального отделения», и в связи с этим в адрес Владимира Гуселетова может прозвучать критика. «Положительным фактором для партии является то, что ближайшие выборы — в горсовет (в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM), а там совершенно другая повестка», — подытожил эксперт.
Напомним, в сентябре 2016 года на выборах в Госдуму и Заксобрание в Омской области «Единая Россия» набрала 36% голосов, КПРФ — 25%, ЛДПР — почти 16%, «Справедливая Россия» — около 6% голосов.