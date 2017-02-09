Юрий Федотов: У меня уже нет желания стать мэром Омска

Председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска Юрий Федотов прокомментировал вопрос о своих мэрских амбициях. По словам парламентария, он уже работал заместителем мэра 10 лет назад и не готов повторить опыт руководства городом.

Юрий Федотов, председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска:

— У меня уже нет желания стать мэром Омска. Если бы меня 10 лет назад об этом спросили, я бы подумал. С точки зрения здоровья, нервов я свой долг Родине уже отдал. Угробить себя на этой работе просто. Кроме того это огромная работа и ответственность. Если городу сейчас бежать активно вперед, он не откатится назад. А если стоять на месте, мы не выдержим конкуренции с другими городами.

Отметим, что отбором претендентов по новой системе займется конкурсная комиссия из 12 челочек. 6 из них назначит губернатор, еще 6 — Горсовет. Далее представят две кандидатуры, и городскому парламенту предстоит выбрать одного градоначальника. Прием заявок от претендентов начнется уже в марте.

Не исключено, что Юрий Федотов может стать спикером вновь избранного Горсовета Омска осенью 2017 года.

Добавим, что в 1996—1997 году Юрий Федотов занимал пост директора департамента ценных бумаг и инвестиций Омска. В 1998—2000 годах Федотов работал директором департамента экономической политики Омска.