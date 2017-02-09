Евгений Фридман вошел в Центральный совет сторонников партии «Единая Россия»

Как сообщил «Ъ» сам господин Фридман, он был приглашен в совет, исходя из его компетенции в области здравоохранения, для реализации одного из новых проектов партии под названием «Клуб сторонников» — дискуссионной площадки, на которой будут подниматься проблемы, в том числе и в сфере здравоохранения. «Сейчас стоит задача в трех пилотных регионах, среди которых Пермский край, Ульяновская область, а также либо Самарская, либо Свердловская области создать такие экспертные площадки, разработать “дорожную карту” по новым государственным инициативам и изменениям в законодательстве, направленным на повышение качества оказания медицинской помощи жителям страны», — говорит Евгений Фридман.



Возглавляют Центральный совет сторонников «Единой России» депутаты Госдумы Сергей Боярский, Петр Толстой и член комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации «Опора России» Евгения Лазарева.