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09:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Евгений Фридман вошел в Центральный совет сторонников партии «Единая Россия»

Пермский предприниматель, владелец компании «Новоскор» Евгений Фридман включен в состав Центрального координационного совета сторонников «Единой России», утвержденный на прошедшем 7 февраля заседании президиума генсовета партии.

Как сообщил «Ъ» сам господин Фридман, он был приглашен в совет, исходя из его компетенции в области здравоохранения, для реализации одного из новых проектов партии под названием «Клуб сторонников» — дискуссионной площадки, на которой будут подниматься проблемы, в том числе и в сфере здравоохранения. «Сейчас стоит задача в трех пилотных регионах, среди которых Пермский край, Ульяновская область, а также либо Самарская, либо Свердловская области создать такие экспертные площадки, разработать “дорожную карту” по новым государственным инициативам и изменениям в законодательстве, направленным на повышение качества оказания медицинской помощи жителям страны», — говорит Евгений Фридман.

Возглавляют Центральный совет сторонников «Единой России» депутаты Госдумы Сергей Боярский, Петр Толстой и член комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации «Опора России» Евгения Лазарева.

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