В Челябинск на МКС «Единой России» приедут Холманских и Кокорин. Заседание закрыли от общественности

Ожидается, что в мероприятии примут участие полпред президента по Уральскому федеральному округу Игорь Холманских, губернаторы Челябинской и Курганской областей Борис Дубровский и Алексей Кокорин. «Единороссы» в закрытом режиме будут обсуждать реализацию федеральных партийных проектов и работу самого МКС.

Как уже сообщало Накануне.RU, в ноябре президиум генсовета реформировал институт межрегиональных координационных советов (МКС) партии. Был изменен принцип формирования МКС, теперь они соответствуют не федеральным округам, а территориальным группам списка кандидатов от «ЕР» в депутаты Государственной думы VII созыва. Анатолий Литовченко возглавил межрегиональный координационный совет «Единой России», который будет курировать Челябинскую и Курганскую области.