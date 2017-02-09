Андриан Канду и замглавы МИДа Британии договорились подписать соглашение о свободной торговле

Такой договоренности достигли спикер Андриан Канду и замминистра иностранных дел Соединенного Королевства сэр Алан Дункан. Стороны обсудили необходимость сохранения торговых отношений, в том числе после выхода Великобритании из ЕС.

Алан Дункан отметил, что его страна рассмотрит возможность открытия в Молдове представительства Британского Совета. Эта правительственная структура, отвечающая за продвижение британской культуры и сотрудничество в области образования.

Стороны также обсудили приднестровскую проблему. Представители британского МИДа обещали предоставить помощь в урегулировании конфликта.