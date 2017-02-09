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09:29 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду и замглавы МИДа Британии договорились подписать соглашение о свободной торговле

Молдова подпишет с Великобританией соглашение о свободной торговле.

Источник: Publika.md

Такой договоренности достигли спикер Андриан Канду и замминистра иностранных дел Соединенного Королевства сэр Алан Дункан. Стороны обсудили необходимость сохранения торговых отношений, в том числе после выхода Великобритании из ЕС.

Алан Дункан отметил, что его страна рассмотрит возможность открытия в Молдове представительства Британского Совета. Эта правительственная структура, отвечающая за продвижение британской культуры и сотрудничество в области образования.

Стороны также обсудили приднестровскую проблему. Представители британского МИДа обещали предоставить помощь в урегулировании конфликта.

Сейчас Великобритания поддерживает начатые в Молдове реформы посредством Фонда для эффективного управления. До конца года выделят пять млн евро на реализацию восьми проектов по борьбе с коррупцией, улучшению бизнес-среды, на реформу системы правосудия, банковско-финансового сектора, энергетики и государственного управления.

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