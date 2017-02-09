Андриан Канду и замглавы МИДа Британии договорились подписать соглашение о свободной торговле
Молдова подпишет с Великобританией соглашение о свободной торговле.
Молдова подпишет с Великобританией соглашение о свободной торговле.
Такой договоренности достигли спикер Андриан Канду и замминистра иностранных дел Соединенного Королевства сэр Алан Дункан. Стороны обсудили необходимость сохранения торговых отношений, в том числе после выхода Великобритании из ЕС.
Алан Дункан отметил, что его страна рассмотрит возможность открытия в Молдове представительства Британского Совета. Эта правительственная структура, отвечающая за продвижение британской культуры и сотрудничество в области образования.
Стороны также обсудили приднестровскую проблему. Представители британского МИДа обещали предоставить помощь в урегулировании конфликта.
Сейчас Великобритания поддерживает начатые в Молдове реформы посредством Фонда для эффективного управления. До конца года выделят пять млн евро на реализацию восьми проектов по борьбе с коррупцией, улучшению