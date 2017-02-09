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12:45 (мск), источник: УНИАН

Евро дешевеет к доллару на фоне политической неопределенности во Франции

Курс евро к доллару в четверг снижается на фоне политической неопределенности во Франции в связи с грядущими выборами президента страны, свидетельствуют данные торгов.

Источник: УНИАН

Сегодня утром курс евро к доллару снижался до 1,0682 доллара за евро с 1,0699 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 112,16 иены за доллар со 111,93 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 100,38 пункта, пишет Прайм.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй запланирован на 7 мая. Согласно результатам опроса, которые приводит агентство Рейтер, фаворитом первого тура станет лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, набрав 24% голосов. Ее соперники — бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон — получат 21% и 19% голосов соответственно. Агентство не приводит информации по результатам второго тура. Опрос проводился 6—8 февраля.

Похожие данные показал 3 февраля опрос Ifop: лидерство Ле Пен в первом туре с 25% голосов, у Макрона — 20,5% и у Фийона — 18,5%. Во втором туре, по данным Ifop, Ле Пен проиграет Макрону (37% против 63%).

Предвыборная программа Ле Пен содержит предложения о восстановлении «национального суверенитета» Франции, сокращении притока мигрантов в страну, пересмотре конституции и некоторых законов. Поэтому текущий расклад голосов беспокоит инвесторов. Это оказывает давление на позиции евро.

Позже в четверг на ход торгов на валютном рынке может повлиять статистика по американскому рынку труда. Минтруда США обнародует отчет по недельной динамике числа заявок в стране на пособие по безработице. По прогнозам экспертов, показатель за неделю, завершившуюся 4 февраля, вырос на 4 тысячи с уровня предыдущей недели, составив 250 тысяч.

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