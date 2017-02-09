Ванинцы бурно обсуждают проверку в вверенном Шустовой техникуме — депутат Хабкрайдумы
По словам Елены Грешняковой, они говорят, если сейчас у следствия есть повод для проверки, то что было б, если б Шустова стала главой района.
По словам Елены Грешняковой, они говорят, если сейчас у следствия есть повод для проверки, то что было б, если б Шустова стала главой района.
Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.
Жители Ванинского района бурно обсуждают проводящуюся проверку в
Проходящая проверка в
По неофициальной информации, проверку ведут сотрудники полиции, причем в интересах другого следственного органа, а основанием для нее стали сведения, касающиеся непосредственной деятельности директора техникума.
Ситуацию усиливает, тот факт, что Наталья Шустова является не только директором техникума, но и секретарем районного отделения «Единой России», а также депутатом Ванинского районного собрания депутатов.
— Это борьба элит, люди владеют определенной информацией и пускают ее в ход. Поэтому проверку наверняка проводят по обращению или жалобе, а там, очевидно, были изложены факты, которые насторожили следствие, — говорит Елена Грешнякова. — Неприкасаемых нет, если есть нарушения и они подтверждаются, значит, человек должен понести наказание.
В самом Ванино, отмечает депутат, на днях вернувшаяся из рабочей поездки по Ванинскому району, события в Совгаванском
Стоит отметить, известность среди жителей Ванинского района Наталья Шустова приобрела после неудачной попытки баллотироваться в главы администрации района. Успешно пройдя конкурсный этап и даже неожиданно резво обойдя сильных претендентов из числа действующей районной власти, Наталья Шустова «провалилась» на голосовании. Ее кандидатура набрала только 2 из 10 необходимых для победы голосов
Возглавляемый Натальей Шустовой техникум на слуху и в связи с другим важным событием политической жизни района — выборами в Совет депутатов Ванино.
— Удивление, мягко говоря, у ванинцев вызвал тот факт, что большая часть депутатов Совета Ванино — выдвиженцы из Совгаванского техникума, — говорит Елена Грешнякова.
Напомним, среди 15 кандидатов в депутаты Совета поселка Ванино шестеро было из
— Ванинцы задаются вопросом, если сейчас у следствия есть поводы для проверки в вверенном Наталье Шустовой учреждении, то что же было бы, если она вдруг стала бы главой района? Люди в Ванино настроены очень решительно, они в отличие от других районов края за свои права борются: за экологию — борются, за транспорт — борются, за больницу — борются, за выборы главы — борются, за жизнь без коррупции — борются. У людей боевой настрой, они не намерены сидеть сложа руки. А шила в мешке не утаить, тем более в Совгавани и Ванино, где все друг друга знают, — убеждена Елена Грешнякова.