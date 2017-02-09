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10:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ванинцы бурно обсуждают проверку в вверенном Шустовой техникуме — депутат Хабкрайдумы

По словам Елены Грешняковой, они говорят, если сейчас у следствия есть повод для проверки, то что было б, если б Шустова стала главой района.

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

Жители Ванинского района бурно обсуждают проводящуюся проверку в Советско-Гаванском промышленно-технологическом техникуме, директором которого является Наталья Шустова, секретарь Ванинского районного отделения ЕР, депутат районного собрания, а совсем недалеком прошлом и кандидат в главы Ванинского района. Они спрашивают, если сейчас к работе Наталье Шустовой у следствия есть вопросы, то что было бы, если б она все же стала бы главой, сообщила корр. ИА AmurMedia депутат Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Елена Грешнякова.

Проходящая проверка в Советско-Гаванском промышленно-технологическом техникуме, возглавляемом экс-кандидатом в главы администрации Ванинского района Натальей Шустовой, не могла пройти не замеченной жителями района и представителями политических партий.

По неофициальной информации, проверку ведут сотрудники полиции, причем в интересах другого следственного органа, а основанием для нее стали сведения, касающиеся непосредственной деятельности директора техникума.

Ситуацию усиливает, тот факт, что Наталья Шустова является не только директором техникума, но и секретарем районного отделения «Единой России», а также депутатом Ванинского районного собрания депутатов.

— Это борьба элит, люди владеют определенной информацией и пускают ее в ход. Поэтому проверку наверняка проводят по обращению или жалобе, а там, очевидно, были изложены факты, которые насторожили следствие, — говорит Елена Грешнякова. — Неприкасаемых нет, если есть нарушения и они подтверждаются, значит, человек должен понести наказание.

В самом Ванино, отмечает депутат, на днях вернувшаяся из рабочей поездки по Ванинскому району, события в Совгаванском промышленно-технологическом техникуме обсуждаются очень бурно.

Стоит отметить, известность среди жителей Ванинского района Наталья Шустова приобрела после неудачной попытки баллотироваться в главы администрации района. Успешно пройдя конкурсный этап и даже неожиданно резво обойдя сильных претендентов из числа действующей районной власти, Наталья Шустова «провалилась» на голосовании. Ее кандидатура набрала только 2 из 10 необходимых для победы голосов собратьев-депутатов.

Возглавляемый Натальей Шустовой техникум на слуху и в связи с другим важным событием политической жизни района — выборами в Совет депутатов Ванино.

— Удивление, мягко говоря, у ванинцев вызвал тот факт, что большая часть депутатов Совета Ванино — выдвиженцы из Совгаванского техникума, — говорит Елена Грешнякова.

Напомним, среди 15 кандидатов в депутаты Совета поселка Ванино шестеро было из промышленно-технологического техникума. Попали в Совет в итоге четверо.

— Ванинцы задаются вопросом, если сейчас у следствия есть поводы для проверки в вверенном Наталье Шустовой учреждении, то что же было бы, если она вдруг стала бы главой района? Люди в Ванино настроены очень решительно, они в отличие от других районов края за свои права борются: за экологию — борются, за транспорт — борются, за больницу — борются, за выборы главы — борются, за жизнь без коррупции — борются. У людей боевой настрой, они не намерены сидеть сложа руки. А шила в мешке не утаить, тем более в Совгавани и Ванино, где все друг друга знают, — убеждена Елена Грешнякова.

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